Иран подал заявку на вступление в БРИКС

CentralAsia (CA) - Глава иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что его страна подала заявку на вступление в БРИКС. Его заявление приводит агентство Tasnim. По словам министра, членство Ирана в этой коалиции принесет «дополнительные преимущества» всем сторонам.

БРИКС — экономическая коалиция, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была образована в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

24 июня желание вступить в БРИКС выразили власти Аргентины. По словам президента Альберто Фернандеса, его страна стремится вступить в БРИКС, так как эта коалиция «представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта».

Ранее глава МИД КНР говорил, что желание вступить в БРИКС также демонстрировали Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.