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В Узбекистане за сутки выявлен 91 новый случай COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На 28 июня общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 240 569. В течение прошедших суток зафиксирован 91 новый случай, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (26), Самаркандской (12), Ферганской (11) и Сурхандарьинской (10) областях.

За день выздоровели 38 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 941).

На лечении находится 991 больной COVID-19.

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