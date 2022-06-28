В Узбекистане за сутки выявлен 91 новый случай COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:36, 28 июня 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - На 28 июня общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 240 569. В течение прошедших суток зафиксирован 91 новый случай, сообщает Минздрав республики.
Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (26), Самаркандской (12), Ферганской (11) и Сурхандарьинской (10) областях.
За день выздоровели 38 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 941).
На лечении находится 991 больной COVID-19.
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