На всеафганский совет 29 июня в Кабуле соберутся три тысячи человек , - СМИ

CentralAsia (CA) - Источники сообщили TOLOnews, что около 3000 человек со всего Афганистана были приглашены на собрание исламских священнослужителей, которое, как ожидается, состоится в среду, 28 июня, в Кабуле.

По словам источников, приглашены по три представителя - в основном священнослужители - от каждого села, добавив, что встреча продлится три дня и будет посвящена различным вопросам, и ее можно будет транслировать по радио, но не по телевидению.

Согласно источникам, на собрание также были приглашены некоторые торговцы и старейшины племен.

«Возможно, на этом собрании может быть принято решение об открытии школ для девочек — разрешать девочкам ходить в школу или нет», — сказал политолог Ахмад Муниб Раса.

Исламский Эмират не поделился подробностями о повестке дня собрания, но, как сообщается, на повестке дня стоит вопрос об открытии школ.

Пресс-секретарь Исламского Эмирата Забиулла Муджахид заявил, что руководство Исламского Эмирата решило провести собрание после призыва многих священнослужителей созвать такое собрание.

«Мы ожидаем, что все племена, особенно женщины, будут приглашены на такие встречи, чтобы они могли сами говорить о своих правах», — сказала Марриам Маруф Ариан, активистка за права женщин.

«Если не будут учтены мнения экспертов и не будут изучены текущие проблемы, такие взгляды приведут Афганистан к новым проблемам, а текущие проблемы не будут решены», — сказал политолог Джавид Сандель.

Между тем Хьюман Райтс Вотч призвала участников обсудить на собрании права человека и права женщин.

«Есть надежда, что талибы могут использовать эту встречу, чтобы предпринять шаги по исправлению некоторых нарушений прав человека, особенно в отношении женщин и девочек. Мы знаем, что внутри движения «Талибан» существует раскол», — сказала Хизер Барр, заместитель директора отдела по правам женщин Хьюман Райтс Вотч.

До сих пор неясно, как долго продлится сбор, но Кабульский политехнический университет, где проводится сбор, отпустил студентов на восемь дней.