С начала года было выявлено более 3,4 тыс. случаев оспы обезьян в 50 странах (карта)

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) - С начала года выявили 3413 подтвержденных случаев лабораторным путем заражения оспой обезьян в 50 странах и один летальный исход. Об этом сообщает Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (ВОЗ).

Большинство случаев приходится на Европейские страны — 2934 случаев (86%).

Из них в Великобритании заразились 793 человека, в Германии — 521, в Испании - 520, в Португалии - 317, во Франции- 277, в Канаде — 210, в Нидерландах - 167 и в США -142.

А в остальных 43 государствах и территориях число заболевших не превышает 100.

Единственный на настоящий момент летальный исход зарегистрирован в Нигерии.

На прошлой неделе ВОЗ сообщала, что число выявленных в мире случаев оспы обезьян превысило 3,2 тыс.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.