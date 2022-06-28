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В ООН сообщили о гибели более 4,7 тыс. мирных жителей в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С начала российских военных действий в Украине 24 февраля погиб 4731 мирный житель, 5900 ранены, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Среди погибших — 330 детей.

В Донецкой и Луганской областях убиты 2773 мирных жителя, 3256 ранены. По данным ООН, из них на территории, контролируемой ДНР и ЛНР, погиб 191 человек, 777 ранены. На подконтрольной украинским властям территории погибли 2582 человека, 2479 ранены.

В других украинских регионах погибли 1958 человек, 2644 ранены.

В действительности число погибших и раненых может быть значительно выше, отметили в ООН. Это связано с тем, что мониторинговая миссия не может получать полную информацию из мест, в которых идут боевые действия, и своевременно проверять ее.

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