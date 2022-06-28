Токаев призвал СМИ обеспечивать идеологический суверенитет Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический суверенитет страны.

«Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире», — отметил Токаев в поздравлении, опубликованном его пресс-службой.

По его словам, сегодня интернет заполоняет поток недостоверной информации.

«В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока», — отметил президент.

По словам Токаева, «перед всеми нами стоит важнейшая задача — построение нового справедливого Казахстана».

«Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение», — добавил глава государства.

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