Пожизненный срок, бесправный Каракалпакстан и призрак ГУЛАГа. Зачем Шавкат Мирзиеев затеял обновление Конституции Узбекистана, - «Медиазона»

CentralAsia (UZ) - 24 июня депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, проанализировав свыше 60 тысяч предложений, сформировали законопроект по поправкам и дополнениям в Конституцию республики.

Как говорится в официальном пресс-релизе парламента, в проект внесено свыше 200 изменений в 64 статьи, а также предусмотрены 6 новых статей основного закона. Документ выложен на сайте «Это моя Конституция» на русском и узбекском языках, и каждый пользователь может высказаться по поводу реформы. Обсуждение продлится до 5 июля. «Медиазона» изучила список поправок и попробовала выделить ключевые позиции предлагаемых новшеств.

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О реформе Конституции президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил в ноябре 2021 года в своей инаугурационной речи. Как сказал глава государства, этот шаг «востребован самой жизнью и продиктован логикой наших преобразований».

Десять лет назад, то в 2011 году, президент Узбекистана Ислам Каримов тоже затеял «перестройку» основного закона. Тогда парламент обозначил необходимость изменений тем, что они «отражают объективную реальность, логику и последовательность осуществляемых в стране реформ, соответствуют требованиям реализуемой сегодня Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества».

Формулировка более громоздкая, но причины, по сути, те же — спустя десять лет логика диктует вновь перекроить Конституцию.

В 2011 году главным изменением стало сокращение президентского срока с семи до пяти лет. Теперь же ожидается обратная рокировка: поправка в статью 90 предполагает увеличение срока президентства с пяти до семи лет.

Именно этот пункт считает ключевым политолог, директор аналитического агентства Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов. «Главное, что внесение изменений даст повод властям Узбекистана объявить о новой «конституционной реальности», которая позволит президенту «обнулить» предыдущие два срока и баллотироваться еще дважды, — размышляет он. — Если законопроект примут, то глава государства получит право избираться на семилетний срок плюс еще семь. Значит, на ближайшие 14 лет Мирзиеев гарантированно будет править страной».

Ильхамов объясняет, что реформа пройдет в два этапа: на первом внесут изменения в основной закон страны, на втором — объявят решение об «обнулении» президентского срока. «Приближенный к Мирзиееву человек, вице-спикер Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев уже рассказал об этом, раскрыв все карты», — уточняет политолог.

По словам Ильхамова, такие же стандартные приемы в прошлом использовал Ислам Каримов. «Он инициировал формальные нововведения в Конституцию, чтобы дать себе возможность избираться снова. Более того, иногда первый президент республики и этим себя не утруждал: просто баллотировался на следующий срок и побеждал, так как и в его случае, и в случае Мирзиеева, мы не можем говорить о справедливых, свободных выборах, которые следует считать проявлением волеизъявления народа», — подчеркивает он.

Для Ильхамова ситуация с «обнулением» была предсказуемой, потому что, как он отмечает, с самого начала второго срока главная задача Мирзиеева — обеспечить дальнейшее правление страной. «Думаю, можно говорить, что он рассчитывает руководить Узбекистаном пожизненно. Мирзиеев довольно молодой по возрасту, а если вдруг он устанет от выполнения обязанностей, то к тому времени уже подоспеют его отпрыски, которым он и передаст бразды правления. Как это уже произошло в Туркменистане и по сути происходит в Таджикистане», — проводит аналогию политолог.

Окончательное решение об изменениях в Конституцию будет принято не на заседаниях парламента, а на всенародном референдуме. Поскольку изначально планировалось завершить обновление основного закона республики до 8 декабря, когда в Узбекистане отмечается День Конституции, то логично предположить, что плебисцит назначат в преддверии праздника.

Конституция республики Узбекистан была принята и вступила в силу 8 декабря 1992 года. За время своего существования основный закон страны менялся 15 раз.

В последний раз власти вносили поправки в апреле 2017 года. Тогда изменения коснулись 8 статей, регламентирующих деятельность судебной системы. В частности, хозяйственные суды вошли в юрисдикцию Верховного суда, были образованы экономические и административные суды, появился Высший судейский совет.

Сроки президентства менялись в Конституции Узбекистана дважды. В 2002 году пребывание на посту главы государства увеличили с пяти до семи лет. Таким образом, Ислам Каримов, который должен был покинуть свое кресло в 2005 году, продлил свои полномочия. А в 2007 году объявил, что из-за внесения поправок в основной закон республики, он «обнулился» и вновь выставил кандидатуру на выборах.

В 2011 году Каримов, напротив, инициировал сокращение президентских сроков с семи до пяти лет. Предполагалось, что он уступит кому-то должность, но этого не произошло. Обновление Конституции вновь «обнулило» сроки, и в итоге Каримов управлял страной до самой смерти в 2016-м.

И все остальные

Между тем, в списке изменений в Конституцию содержится более двух сотен пунктов. Например, есть поправки о разграничении полномочий хокимов, советов народных депутатов на местах, махаллинских комитетов, президента. Но они только отвлекают от основной реформы.

Как следует из официальных данных комиссии по поправкам в Конституцию, узбекистанцы активно предлагали свои инициативы. Всего поступило больше 62 тысяч предложений, почти 16 тысяч комментариев и около 400 дополнений к поправкам.

Своими мыслями на этот счет поделился и президент Мирзиеев. В частности, он предложил закрепить в Конституции запрет на смертную казнь и добавить соответствующую строку в статью 24. «Право на жизнь — естественное право каждого человека, которое дало ему не государство, а Всевышний», — подчеркнул он.

Кроме того, в числе президентских инициатив, призванных показать мировому сообществу, что Узбекистан верен идеям гуманизма, включение в Конституцию «правила Миранды» и принципов «хабеас корпус». Проще говоря, конституционно закрепят то, что при задержании сотрудники правоохранительных органов должны зачитывать гражданам их права, что никто не может дважды нести ответственность за один и тот же проступок, что обвиняемым необходимо обязательно предоставлять адвоката, что каждый имеет право на свободу, неприкосновенность личной жизни, защиту чести и достоинства.

Действующий президент также предложил подчеркнуть главные особенности страны. В этой связи, планируется изменить первую статью Конституции. Сейчас в ней написано, что «Узбекистан — суверенная демократическая республика». А согласно изменениям, формулировка расширится и уже с первой страницы основного закона станет ясно: «Узбекистан — суверенная республика, правовое, социальное, светское, демократическое государство».

«Вносятся несущественные поправки, которые практически ничего не меняют во внутренней политике Узбекистана. Так что реформа — повод сказать, что у нас новая Конституция, новая ситуация, и мы все начинаем с нуля. Это вписывается в практику авторитарных режимов не только в странах Центральной Азии. Например, нечто похожее мы наблюдали и в Казахстане, и в России», — говорит Алишер Ильхамов.

Узбекистан — не первое государство, которое путем обновления Конституции решило «списать» президентский срок, чтобы дать возможность действующему главе избираться снова. Особенно популярен этот ход в странах бывшего СССР.

Такой трюк еще в 1996 году проделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Более того, в 2004 году он и вовсе утвердил изменения, согласно которым время пребывания на посту главы республики стало неограниченным.

Нечто подобное произошло и в Таджикистане. Эмомали Рахмон «обнулился» благодаря конституционной реформе в 2003 году, за три года до окончания второго срока. А в 2016 году депутаты прописали в главном законе страны персональную норму, которая позволяет исключительно Рахмону баллотироваться неограниченное количество раз.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тоже внес поправки в Конституцию, из-за которых, после почти десяти лет во главе страны, в 2000 году у него опять начался «первый срок».

В России конституционный референдум, «обнуливший» все сроки Владимира Путина, состоялся летом 2020 года. Тогда россияне проголосовали за изменения в статьях о государственном языке, индексации пенсий, защите исторической правды, вере в бога и так далее. Обновление закона позволяет действующему главе государства оставаться у власти до 2036 года.

В списке поправок есть и момент, определяющих статус Каракалпакстана. Если сегодня в основном законе закреплено, что это суверенная республика, входящая в состав Узбекистана, то в новой редакции слово «суверенная» отсутствует.

Кроме того, в нынешней Конституции статьей 74 закреплено право Каракалпакстана на выход из состава Узбекистана на основании внутреннего референдума. Эту статью планируется просто упразднить, заменив ее на несущественную, гласящую о том, что Каракалпакстан сам осуществляет исполнительную, законодательную и судебную власть на своей территории, а высшим органом управления считается местный парламент.

В Каракалпакстане нововведения встретили, мягко говоря, с недопониманием. Местная журналистка Лалагул Каллыханова опубликовала статью на русском языке, где обратила внимание, что ряд позиций, в частности, о суверенитете республики, в Конституциях Каракалпакстана и Узбекистана будут противоречить друг другу. Более того, она возмутилась, что по новым нормам ее республика воспринимается как простая область страны. «Каракалпакстан не является имуществом Узбекистана, и узбекская власть или кто-то еще не имеет права отнимать суверенитет простыми изменениями или поправками в Конституцию», — написала Каллыханова.

По ее словам, из-за широкого резонанса, который вызвал законопроект о конституционных поправках, 27 июня в Каракалпакстане наблюдались проблемы с интернетом и связью. Впрочем, к вечеру того же дня неполадки устранили.

Алишер Ильхамов считает, что в ближайшее время Мирзиеев будет повышать свою политическую легитимность, то есть оправдывать продление срока завершением начатых реформ. По мнению эксперта, это коснется вопросов предпринимательства, антикоррупционного законодательства, но не политической системы.

«В этом плане все останется как при Каримове. Особенно учитывая январские события в Казахстане. Назарбаев тоже считался реформатором и зашел дальше Узбекистана в либерализации экономики, но не избежал кризиса власти. Протесты показали, что население устало от того, что семья правителя прибирает к своим рукам один сектор бизнеса за другим», — рассуждает он.

Ильхамов не исключает, что того же стоит ожидать и в Узбекистане, где количество недовольных властью будет только расти.

«У президента не останется другого выхода, кроме как «закручивать гайки». Надо будет усиливать репрессивный аппарат, кстати, это уже делается превентивно — например, есть ограничения на свободу слова. Думаю, что к концу текущего президентского срока «гайки» будут закручиваться дальше. Вопрос лишь в том, вернется ли Мирзиеев к старой модели Каримова: крайне репрессивной, жестокой, одиозной, даже со своим «ГУЛАГом». На мой взгляд, такая вероятность существует», — заключает эксперт.