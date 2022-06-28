Предложенные в проекте Конституции Узбекистана изменения вызвали возмущения в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан», который был вынесен на общественное обсуждение 26 июня, вызвал недовольство среди жителей Каракалпакстана.

Поводом для протестов в социальных сетях стало изъятие в новой редакции Конституции словосочетания «суверенитет» Республики Каракалпакстан и словосочетания «право народа республики на отделение на основе всеобщего референдума».

На новый Telegram-канал, запущенный 26 июня под названием “Қорақалпоғистонликлар конституцияси”(«Конституция Каракалпакстана»), подписались за день более 100 000 подписчиков, которые призывали к массовым акциям протеста. Утром 27 июня жители Нукуса написали, что в городе ограничили доступ к мобильному интернету.

Статья 70 действующей редакции Конституции Узбекистана гласит: "Суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан".

Новый проект, который был вынесен на общественное обсуждение 26 июня, предусматривает внесение в эту статью следующих изменений: "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан".

Первый протест каракалпакстанцев вызвало удаление из статьи слова "суверенная".

Статья 74 действующей Конституции гласит: «Республика Каракалпакстан имеет право на выход из состава Республики Узбекистан на основе всеобщего референдума народа Республики Каракалпакстан».

В новом проекте предлагается определить данную статью следующим образом:

«Республика Каракалпакстан осуществляет на своей территории законодательную, исполнительную и судебную власть в соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан, Конституцией и законами Республики Каракалпакстан.

Председатель Жогорку Кенеша Республики Каракалпакстан является высшим должностным лицом Республики Каракалпакстан».

Второе возмущение заключается в том, что из статьи изъят абзац: «Народ Республики Каракалпакстан имеет право на отделение на основе всеобщего референдума».

Журналист из Каракалпакстана и основатель сайта Makan.uz Лолагуль Калиханова заявила в видео, размещенном в социальных сетях, что она против предложенных изменений в новую Конституцию. «Убраны слова «суверенная Республика Каракалпакстан», что означает, что суверенитет республики будет аннулирован законом без согласия граждан Республики Каракалпакстан», — написала Лолагуль Калиханова в статье, опубликованной на сайте Makan.uz 26 июня.

Журналист назвал отмену статьи 74 Конституции, которая гласит, что «Республика Каракалпакстан имеет право на выход из состава Республики Узбекистан на основе всенародного референдума», «лишением народа Каракалпакстана его конституционных прав».

Автономная Советская Социалистическая Республика Каракалпакстан, входившая в состав РСФСР, в 1936 году была передана Узбекской ССР. 9 января 1992 года Каракалпакская АССР была преобразована в Республику Каракалпакстан и вошла в состав Республики Узбекистан.