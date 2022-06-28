Издание Gazeta.uz подверглось «атаке троллей» после статьи об увеличении президентского срока

CentralAsia (UZ) - Независимое издание Gazeta.uz была вынуждена удалить две статьи о недавних конституционных реформах в Узбекистане. По данным редакции, издание попало под очередную «атаку троллей» после статьи о продлении президентского срока с 5 до 7 лет.

В опубликованной 25 июня статье «Предложение о продлении президентского срока до 7 лет» говорилось, что «пункт 2 статьи 90 Конституции предусматривает увеличение президентского срока с 5 до 7 лет.

По данным редакции, издание подверглось атаке троллей после публикации статьи.

«Внимание! Gazeta.uz столкнулась с волной троллей в комментариях к статье. Комментарии оставляются с одинаковых или похожих IP-адресов, некоторые комментарии от имени разных авторов имеют одинаковое содержание. Их очень много. Редакция оставляет за собой право не публиковать фейковые комментарии»», — говорится в сообщении.

«Узбекистану в нынешней ситуации нужен такой сильный лидер, как Ш. Мирзияев. Поэтому поддерживаю продление срока полномочий с 5 до 7 лет», — говорилось в комментариях троллей.

Издание ранее опубликовало аналитическую статью «Конституционная реформа: к чему нас готовят?», которая позже также исчезла с сайта. В статье, позже перепечатанной Узбекской службой Би-би-си, автор Камиль Джалилов утверждает, что новая конституция должна предусматривать переход от индивидуальной системы к институциональной.

Также автор внес предложение о порядке вынесения Конституции на референдум. «Референдум должен обеспечить возможность голосования по каждому отдельному пункту поправок, а не партийное голосование по принципу «за все поправки» или «против всех поправок», — написал он.

25 июня на общественное обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в Конституцию Узбекистана. В рамках анализа проекта Gazeta.uz опубликовала статью под названием «Предлагается изменить статус Каракалпакстана в Конституции».

В ней говорилось, что по действующей Конституции Каракалпакстан, как суверенная республика, имеет право на выход из состава Узбекистана путем референдума, а новый проект отменяет эту процедуру. Вскоре и эта статья была удалена с сайта.

Ни в Агентстве информации и массовых коммуникаций, ни в Национальном общественном фонде поддержки и развития СМИ никак не прокомментировали удаление статей с сайта и факт травли редакции троллями.

Gazeta.uz издается ООО «Афиша Медиа» с 2008 года и известна тем, что имеет независимый и относительно более либеральный подход к социально-политической реальности.