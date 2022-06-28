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Узбекистан и США создадут корпорацию на 1100 рабочих мест по аутсорсингу бизнес-процессов

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и США подписали соглашение по созданию корпорации по аутсорсингу бизнес-процессов, сообщает пресс-служба Мининфокома Узбекистана.

Документы были подписаны в рамках мероприятия «Узбекистан-США: логистические технологии и общие возможности BPO», инициированных Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и IT-парком совместно с компанией LoadStop в штате Ирвин, Калифорния.

По данным ведомств, в будущем корпорацией предусмотрено создание 1100 рабочих мест в течение 3 лет и открытие юридических лиц в США и Узбекистане.

Расширение аутсорсинга, по договоренности двух сторон, планируется в таких сферах, как страхование, факторинг, QA (контроль качества) и мультимедиа. Также в ходе встречи американские компании получили консультации и рекомендации по тому, как получить статус резидента IT-Park в Ташкенте и льготы, предоставляемые участникам проекта.

Аутсорсинг — (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) — передача организацией на основании договора определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области. В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизодический или случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года).

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