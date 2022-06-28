Казахстан задерживает строительство пускового комплекса «Байтерек» на Байконуре

CentralAsia (KZ) - Казахстан задерживает строительство комплекса «Байтерек» на Байконуре для пусков ракет Союз-5. Проект должны были начать в первой половине 2022 года, передает Orda.kz.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, хоть сроки и сдвигаются, видение проекта остаётся прежним.

«Сроки сдвигаются в связи с подготовкой технической документации, есть определённые моменты, по которым приемка ведется сложно. Наши специалисты задают вопросы, которые принимают и так далее и это не связано с другими причинами», — сказал Мусин в кулуарах Сената.

Реализация проекта, по его словам, сдвигается на полгода-год.

«Работы полным ходом идут, только они не работы строительные, а документальные. Проектировочные работы занимают долгое время», — добавил Мусин.

Кроме того, Казахстан и Россия приостановили модернизацию «Гагаринского старта». Проект также отложили из-за снижения активности по пилотируемым пускам на космодроме.

«Мы в августе запланировали встречу с господином Рогозиным (глава компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин) в целом по теме Байконура. На данный момент привлечение инвесторов приостановлено, потому что для текущего количества пусков текущей инфраструктуры, резервной площадки достаточно», — отметил Мусин.

Площадка N1, или «Гагаринский старт» — пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

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