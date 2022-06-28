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Омбудсмены стран Центральной Азии подписали два соглашения по защите прав человека в регионе

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 28 июня, омбудсмены, представляющие правительства пяти стран Центральной Азии, подписали два соглашения, направленные на защиту прав человека в регионе. Об этом сообщило посольство США в Ташкенте.

При поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) на международном форуме в Ташкенте были подписаны соглашения о сотрудничестве.

Ташкентская декларация по правам человека подтверждает приверженность Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана защите прав человека, принятию мер по предотвращению пыток и повышению правовой осведомленности граждан региона о правах человека. Соглашение о сотрудничестве, подписанное в рамках форума, призвано международному сотрудничеству и постоянному обмену опытом в области прав человека.

Выступая на мероприятии, директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит сказала: «USAID гордится тем, что поддерживает сегодняшний форум. Подписание Ташкентской декларации о правах человека станет толчком для будущих действий по продвижению прав человека. Когда же это будет подкреплено действиями, это продемонстрирует, что подписавшие стороны привержены развитию нашего общего прогресса в защите прав и свобод человека».

В форуме приняли участие уполномоченные по правам человека из пяти стран Центральной Азии, а также 150 представителей государственных и международных организаций, гражданского общества. Форум и соглашения укрепят сотрудничество между омбудсменами региона. Форум также послужил международной площадкой для дискуссий о том, как лучше всего усовершенствовать механизмы защиты прав человека в регионе Центральной Азии.

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