Россия ввела санкции против жены и дочери Джо Байдена

Джилл и Эшли Байден

CentralAsia (CA) - Россия запретила въезд в страну еще 25 гражданам США, в том числе супруге и дочери президента США Джилл и Эшли Байден. Список опубликован на сайте Министерства иностранных дел федерации.

Как сообщают в МИДе, ограничительные меры введены «в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей».

Помимо членов семьи американского президента, в новом перечне МИДа фигурируют, в частности, сенаторы-республиканцы Чарльз Грассли и Сьюзан Коллинз, научные сотрудники Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов и экономисты.

Въезд лицам, включенным в стоп-лист МИДа, запрещен бессрочно. Всего в списке более тысячи человек.

Президент США Джо Байден попал под российские персональные санкции еще 15 марта. Тогда же в санкционные списки были включены американский министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и сын президента Хантер Байден.