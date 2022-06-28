Россия ввела санкции против жены и дочери Джо Байдена

- Азия и мир, политика
- 16:38, 28 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Россия запретила въезд в страну еще 25 гражданам США, в том числе супруге и дочери президента США Джилл и Эшли Байден. Список опубликован на сайте Министерства иностранных дел федерации.
Как сообщают в МИДе, ограничительные меры введены «в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей».
Помимо членов семьи американского президента, в новом перечне МИДа фигурируют, в частности, сенаторы-республиканцы Чарльз Грассли и Сьюзан Коллинз, научные сотрудники Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов и экономисты.
Въезд лицам, включенным в стоп-лист МИДа, запрещен бессрочно. Всего в списке более тысячи человек.
Президент США Джо Байден попал под российские персональные санкции еще 15 марта. Тогда же в санкционные списки были включены американский министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и сын президента Хантер Байден.