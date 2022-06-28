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Названа причина аномальной жары в Туркменистане
Предыстория: Жара в Туркменистане снова бьет рекорды

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане сохраняется жаркая погода. В последние дни в большинстве северных, центральных, южных и восточных регионах страны перекрыты рекорды максимальной температуры за июнь.

Как сообщает «Метеожурнал», «все дело в локальном северо-западном прорыве из-за гребня повышенного давления, через Эсенгулы, Западный Копетдаг и далее узкой полосой вдоль предгорий Копетдага. Жару не много сбили воздушные потоки с Каспийского моря. Было жарко +41,4, но температура все же ожидалась выше.

Примечательно, что всего в 150 километрах в Ербенте 27 июня были рекордные июньские +47. Однако, климатические модели неумолимы, и 28 июня в городе все также прогнозируется +45…+47. Ашхабад будет находится не далеко от фронтального раздела между знойными воздушными массами с востока и потоками более свежих воздушных масс с Каспийского моря. Вероятность такой температуры в городе порядка 70%», - говорится в сообщении.

Сегодня по территории страны, за исключением Балканской области и крайней западной части Ахала, очень жарко +41…+46, местами до 47-48 градусов жары.

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