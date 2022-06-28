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Вьетнамско-монгольское сотрудничество видит значительный потенциал в сельском хозяйстве

CentralAsia (MNG) -  Сельское хозяйство обладает большим потенциалом для развития сотрудничества между Вьетнамом и Монголией, заявил посол Монголии во Вьетнаме Жигжээ Сэрээжав.

Дипломат сделал комментарий на недавней встрече с заместителем министра сельского хозяйства и развития сельских районов Тран Тхань Намом в Ханое, чтобы обсудить продвижение двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией.

Соглашаясь со своим гостем, Тран Тхань Нам выразил уверенность в том, что страны скоро достигнут своей торговой цели в 100 миллионов долларов США, особенно за счет укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства в будущем.

Транспорт между сторонами представляет собой проблему, которую необходимо решить, чтобы облегчить регулярное взаимодействие между их предприятиями, сказал Нам.

Чиновник отметил, что хочет больше узнать о сильных сельскохозяйственных хабах Монголии.

Посол сказал, что страны могут объединиться для реализации проекта по выращиванию риса, предполагая, что северные сорта Вьетнама, вероятно, подойдут для погодных и почвенных условий Монголии.

Он также предложил совместный проект по разведению коз во Вьетнаме и возможное сотрудничество сторон в области обработки кожи для производства одежды и текстиля.

Товарооборот между Вьетнамом и Монголией достиг 80,2 млн долларов США в 2021 году и 25,9 млн долларов США за первые четыре месяца этого года.

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