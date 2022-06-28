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Песков о сроках военных действий: Украина может все прекратить до конца дня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Украина может прекратить все военные действия до конца суток, если выполнит условия России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что украинский президент Владимир Зеленский хотел бы закончить вооруженный конфликт с Россией до зимы, пишет «КоммерсантЪ».

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие. И нужно выполнить условия Российской Федерации. И все может закончиться до конца суток», — заявил во время пресс-колла Песков. Он утверждает, что военная операция «идет по плану и достигает своих целей».

Мирные переговоры России и Украины были приостановлены по инициативе Киева. В мае Владимир Зеленский сказал, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится с автономией признанных Россией ДНР и ЛНР. В июне украинский МИД заявил, что Киев готов к обсуждению с Москвой возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля».

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