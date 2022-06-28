Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 125 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 июня. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 35 250 (+250) человек, танков ‒ 1 567 (+15) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 704 (+17) ед, артиллерийских систем – 778 (+7) ед, РСЗО – 243 (+0) ед, средств ПВО – 102 (+1) ед, самолетов – 217 (+0) ед, вертолетов – 185 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) ед, крылатых ракет – 139 (+0) ед, кораблей/катеров – 14 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) ед, специальной техники – 61 (+1) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia