экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 125 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 июня.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 35 250 (+250) человек,

танков ‒ 1 567 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 704 (+17) ед,

артиллерийских систем – 778 (+7) ед,

РСЗО – 243 (+0) ед,

средств ПВО – 102 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 185 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) ед,

крылатых ракет – 139 (+0) ед,

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) ед,

специальной техники – 61 (+1) ед.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Байден не должен добиваться победы Украины, - Foreign Policy
  • Узбекистан и США создадут корпорацию на 1100 рабочих мест по аутсорсингу бизнес-процессов
  • В Таджикистане ожидается аномальная жара до +45 градусов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com