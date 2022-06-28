Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 125 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:21, 28 июня 2022
- Просмотров: 1067 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 июня.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 35 250 (+250) человек,
танков ‒ 1 567 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 704 (+17) ед,
артиллерийских систем – 778 (+7) ед,
РСЗО – 243 (+0) ед,
средств ПВО – 102 (+1) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 185 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) ед,
крылатых ракет – 139 (+0) ед,
кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) ед,
специальной техники – 61 (+1) ед.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.