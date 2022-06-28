Байден не должен добиваться победы Украины, - Foreign Policy

CentralAsia (CA) - Победа Украины немыслима, и Вашингтон должен добиваться урегулирования конфликта, пишет Foreign Policy. По мнению авторов, если Россия выиграет на поле боя, а этим наверняка и закончится битва за Донбасс.

Посетив 19 июня фронт под Херсоном, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжат воевать с Россией и «вернут всё наше», – а еще раньше он говорил о намерении «освободить наш Крым». Хотя эти цели понятны, суровая и кровавая реальность на полях сражений на востоке Украины такова, что чем сильнее Киев будет стремиться к военной победе, тем вероятнее его поражение. Политика США, руководствуясь национальными интересами, должна измениться, чтобы отразить эту реальность.

В самом начале конфликта Украина и Запад изрядно воодушевились тем, что Россия не смогла захватить Киев и сменить режим, а понесла значительные потери. Вооруженные силы Украины, напротив, сражались героически и превзошли все ожидания. В ответ США и десятки других стран Запада наладили поставки оружия и боеприпасов.

Украина была рада всякой помощи, однако поставки представляли собой пеструю смесь современного и устаревшего, западного и советского. Ряд систем требовал специальной подготовки, особого обслуживания и боеприпасов различных калибров – подчас взаимоисключающих. К тому же чтобы все прибыло на место и заработало, нужна масштабная и мудреная логистика. На сегодняшний день ее не существует, и Украине во многом приходится импровизировать.

Украинские лидеры между тем требуют больше оружия, они считают, что отправленного или обещанного явно недостаточно. Советник украинского президента Михаил Подоляк написал на прошлой неделе, что помимо уже обещанной техники Украине нужны «1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 реактивных систем залпового огня; 500 танков; 2000 бронеавтомобилей; и 1000 беспилотников». Масштабы этих запросов показывают, насколько тяжело украинским силам противостоять российскому натиску на востоке, не говоря уже о том, чтобы переломить ситуацию и победить.

Россия с некоторых пор изменила тактику и поставила во главу угла в битве за Донбасс огневую мощь: ее силы обстреливают украинские войска ошеломляющим количеством снарядов – порой свыше 70 тыс. в день – и тяжелыми ракетами. Кроме того, путинские силы ежедневно совершают над Украиной до 300 вылетов. Киев же выпускает примерно вдесятеро меньше снарядов, а вылетов совершает от трех до пяти – и то не каждый день.

Из-за огромного разрыва в огневой мощи Украина несет, как нам представляются, невосполнимые потери: каждый день страна теряет до 200 убитыми и 500 ранеными. Потери в технике не менее разрушительны: основная часть орудий советских времен, которыми Украина располагала в начале конфликта, уничтожена, и у нее закончились целые категории боеприпасов. Ни одна армия не может успешно сопротивляться с такими потерями – об этом свидетельствует недавняя утрата ряда городов и почти полное окружение на Донбасском фронте.

Однако политики в Киеве и Вашингтоне с реальностью на поле боя не считаются. На прошлой неделе Зеленский подтвердил, что Украина намерена вернуть все свои земли, утраченные со времен первого российского вторжения в 2014 году – на сегодняшний день это почти 20% территории страны. О перспективах урегулирования путем переговоров он добавил днем позже, что разговаривать с Россией «некогда».

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс недавно заявила, что Пентагон «хорошо оснащен» и может поддерживать Украину в течение пяти, десяти и даже двадцати лет. Однако американский собственный значительный боевой опыт заставляет усомниться, что Украина продержится хотя бы пять-десять месяцев – не говоря уже о десятилетиях.

Время пока еще есть, и Киев по-прежнему контролирует 80% своей территории. Если США сменят свою политику, это поможет спасти жизни простых украинцев и предотвратит дальнейшие территориальные потери. Администрация Байдена должна как минимум не выпячивать свои цели по ослаблению России и вместо этого сделать ставку на дипломатию, чтобы Киев и Москва договорились о мире. В национальных интересах США не допустить эскалации украинского конфликта, чтобы он не перекинулся за пределы страны. Жизненно важно избежать риска прямой конфронтации между США и Россией (или НАТО и Россией): глобальные последствия ядерной войны будут ужасны. Последний раз риск ядерной войны был столь же высок во времена кубинского ракетного кризиса 1962 года.

Решать, как и когда закончится конфликт, Киеву и Москве. Однако помогая Украине оружием и оказывая иную поддержку, США берут на себя некоторые обязательства. Свобода действий есть не только у Украины, но и у США, а их интересы не всегда совпадают.

Любое урегулирование коснется сложных вопросов – территориальных уступок и нейтралитета Украины. Варианты и так неприятны, но станут еще хуже, если Россия выиграет на поле боя, а этим наверняка и закончится битва за Донбасс.

Прекратить огонь – в интересах Украины, Европы, США и всего мира. На этом перепутье крайне важно, чтобы США и Запад считались с реальным положением дел на поле боя, а не безрассудно стремились к чему-то недостижимому. Если не считаться с реальностью достаточно долго, то Украина вполне может проиграть начисто – и утратить имеющиеся рычаги воздействия.

Foreign Policy — американский политологический журнал со штаб-квартирой в Вашингтоне. Он основан в 1970 году. Основные темы издания — геополитика, международные отношения, вопросы глобализации, экономическая проблематика. Тираж более ста тысяч экземпляров, выходит каждые два месяца.