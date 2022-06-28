В Узбекистане в автомобиле термометр «показал» +59 градусов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в соцсетях распространилась фотография, на которой очевидцы запечатлели показатели термометра автомобиля, показывающего +59 градусов.

В Узгидромете прокомментировали фото, отметив, что причиной высоких показателе является корпус автомобиля, рядом с которым измерялась температура воздуха.

«Сейчас население широко использует бытовые термометры для определения температуры воздуха. Чаще всего, приемная часть этих приборов не защищена от прямых солнечных лучей или от теплового излучения окружающих предметов. В этом случае термометр измеряет не температуру воздуха, а ту температуру, до которой нагревается приемная часть термометра», — объяснили в Узгидромете.

«Человек, находящийся на солнце, тоже воспринимает не температуру воздуха, а температуру нагрева тела прямыми лучами солнца и тепловое излучение от окружающих предметов. По-разному ощущает температуру человек, находящийся в тени деревьев и в тени, которую дает бетонная стена высотного здания, поскольку тепловое излучение стены прибавляет градусов к ощущению температуры», — говорится в сообщении.

В Узбекистане самые высокие значения температуры (+48…+49 градусов) за все годы метеорологических наблюдений были отмечены в пустыне Кызылкум (июль, 1983 г.) и в районе города Термез (июнь-июль, 1914 г.).

В Ташкенте абсолютный температурный максимум составляет +44,6 градусов. Данная температура была зафиксирована 18 июля 1997 года.