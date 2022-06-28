В Таджикистане ожидается аномальная жара до +45 градусов

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане до начала июля ожидается аномальная жара до 45 градусов тепла, передает Азия Плюс, ссылаясь на Агентство по гидрометеорологии страны.

По данным ведомства, сильная жара ожидается в период с 27 по 30 июня в долинных районах Хатлонской области и центральных районах республики.

«Температура воздуха в центральных южных районах ожидается на уровне 40-45 градусов, в горных районах республиканского подчинения (РРП) и на западе ГБАО - до 33-38 градусов тепла», - отмечают в агентстве.

Синоптики предупреждают, что жаркая и сухая погода в связи с повышенным температурным фоном на территории страны сохранится до 3 июля, причем жарче всего до +46 будет по крайнему югу.

«В периоде с 28 июня по 3 июля в республике сохранится жаркая погода с максимальной температурой в долинных районах 40-43 тепла, в Дарвазском районе до - 40 тепла, по крайнему югу до 44-46 тепла», - отмечают в агентстве.

В Душанбе сегодня днем воздух прогревался до 40-42 тепла.

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