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Узбекистан ежегодно теряет доход в размере $9 миллиардов в производстве хлопка, - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 28 июня прошло видеоселекторное совещание в ходе которого президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в Узбекистане не полностью используются мощности по производству хлопка. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

По словам главы государства, мощности страны по переработке хлопка достигли 1,3 миллиона тонн, но в сейчас производится 1 миллион тонн хлопка.

Таким образом, страна имеет нехватку в 300 тысяч тонн сырья, а в ближайшие пять лет потребность в нем возрастет еще на 600 тысяч тонн.

«Почему Турция производит равное с Узбекистаном количество хлопка, при этом имея в два раза меньше посевных полей?», — задался вопросом президент.

По словам Мирзиёева, причина этого кроется в низком внимании и ответственности руководителей на местах к науке, современным технологиям.

Как отметил глава государства, уровень переработки пряжи до готовой продукции в стране составляет 23%. В результате этого ежегодно теряется доход в размере 9 миллиардов долларов.

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