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Шавкат Мирзиёев анонсировал подписание документа по тонировке стекол автомобилей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Во вторник, 28 июня, в ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев затронул вопрос тонировки стекол транспортных средств, сообщает пресс-служба президента.

«Вопрос о том, какие блага мы дадим нашему народу, должен волновать всех руководителей каждый день, каждую минуту. Каждый раз, выезжая на места, я встречаю простых людей и слышу их проблемы, думаю о том, сколько еще наших людей имеют такие проблемы и ищу пути их решения», - сказал президент.

Согласно информации, в стране отменят плату за затемнение задних боковых стекол автомобиля, оно будет бесплатным.

Плата за полное тонирование снизиться в 6 раз. Кроме того, будет отменена процедура обязательного технического освидетельствования легкой техники не старше 10 лет выпуска.

«На сегодняшний день количество автомобилей в нашей стране превысило 3,5 миллиона. Претензий к нашим водителям тоже много. Поэтому сегодня я подписал долгожданное решение, которое поднимет настроение водителям и пассажирам», — сказал президент.

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