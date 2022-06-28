экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане продолжает падать курс доллара
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  

Во вторник, 28 июня, Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют к суму, которые будут действовать с 29 июня.

Курс доллара США продолжает снижение и упал на этой неделе на 22,97 сумов, составив 10 800,55 сумов за $1.

Курс евро снизился на 5,92 сума и стал равен 11 433,38 сумам.

Российский рубль, наоборот, продолжает расти и подорожал на 0,72 сума, составив 203,88 сумов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Сборная Узбекистана по таэквондо впервые в истории завоевала 4 золотые награды на Чемпионате Азии
  • Тела 46 мигрантов найдены в грузовике в Техасе
  • Вьетнамско-монгольское сотрудничество видит значительный потенциал в сельском хозяйстве


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com