В Узбекистане продолжает падать курс доллара

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -

Во вторник, 28 июня, Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют к суму, которые будут действовать с 29 июня.

Курс доллара США продолжает снижение и упал на этой неделе на 22,97 сумов, составив 10 800,55 сумов за $1.

Курс евро снизился на 5,92 сума и стал равен 11 433,38 сумам.

Российский рубль, наоборот, продолжает расти и подорожал на 0,72 сума, составив 203,88 сумов.