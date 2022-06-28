Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе
- Таджикистан, общество
- 19:37, 28 июня 2022
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CentralAsia (TJ) - Президент РФ Владимир Путин 28 июня прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, где проведет переговоры с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что президенты будут общаться вдвоем целый день, в том числе за обедом и последующим чаепитием.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, общение Путина и Рахмона может продлиться до позднего вечера. Президенты обсудят как двусторонние, так и международные темы, в том числе сотрудничество в ряде сфер, ситуацию в Афганистане и другие региональные вопросы.
Из Таджикистана Путин отправится в Ашхабад для участия в саммите «Каспийской пятерки», который запланирован на 29 июня.
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