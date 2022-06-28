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Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе

CentralAsia (TJ) -  Президент РФ Владимир Путин 28 июня прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, где проведет переговоры с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что президенты будут общаться вдвоем целый день, в том числе за обедом и последующим чаепитием.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, общение Путина и Рахмона может продлиться до позднего вечера. Президенты обсудят как двусторонние, так и международные темы, в том числе сотрудничество в ряде сфер, ситуацию в Афганистане и другие региональные вопросы.

Из Таджикистана Путин отправится в Ашхабад для участия в саммите «Каспийской пятерки», который запланирован на 29 июня.

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