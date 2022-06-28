экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе прошли переговоры Рахмона и Путина

CentralAsia (TJ) -  Владимир Путин 28 июня встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает РИА Новости.

Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделили ситуации в Афганистане.

«Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию», — сказал Путин.

Это уже вторая личная встреча лидеров двух стран в этом году — ранее они участвовали в работе юбилейного саммита ОДКБ, проходившего 16 мая в Москве. Помимо этого, Путин и Рахмон с января шесть раз говорили по телефону.

Из Таджикистана Путин отправится в Ашхабад, где 29 июня примет участие в саммите «Каспийской пятерки».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Посол ЛНР заявил об эвакуации с «Азота» в Северодонецке еще 150 гражданских
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 125 дней военных действий
  • Предложенные в проекте Конституции Узбекистана изменения вызвали возмущения в Каракалпакстане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com