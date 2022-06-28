В Душанбе прошли переговоры Рахмона и Путина

CentralAsia (TJ) - Владимир Путин 28 июня встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает РИА Новости.

Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделили ситуации в Афганистане.

«Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию», — сказал Путин.

Это уже вторая личная встреча лидеров двух стран в этом году — ранее они участвовали в работе юбилейного саммита ОДКБ, проходившего 16 мая в Москве. Помимо этого, Путин и Рахмон с января шесть раз говорили по телефону.

Из Таджикистана Путин отправится в Ашхабад, где 29 июня примет участие в саммите «Каспийской пятерки».

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