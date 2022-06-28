В Узбекистане у пары в родственном браке родился ребёнок с тяжелой генетической болезнью (видео 18+)

- Узбекистан, происшествия
- 23:05, 28 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В Минздраве Узбекистана сообщили о рождении в родственном браке, заключенном между двоюродными братом и сестрой, ребенка с лицевой патологией и редким генетическим заболеванием.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен родившийся в Джизаке малыш с врождёнными дефектами.
Минздрав республики изучил обстоятельства произошедшего и сообщил, что 4 июня, примерно в 04:00, в родильное отделение центральной районной больницы поступила 28-летняя гражданка на 35 неделе беременности.
На свет появился мальчик весом 2 кг 800 гр, ростом 47 см. Ему был поставлен диагноз «Ихтиоз тяжелой степени».
Спустя 2 часа младенец, родившийся с осложнениями, несовместимыми с жизнью, умер в реанимационном отделении больницы.
В Минздраве отметили, что родителями этого ребенка являются между собой близкими родственниками. В частности, брак молодых людей был заключён между двоюродными братом и сестрой.
Ихтиоз (диффузная кератома) – это наследственное заболевание кожи, при котором нарушается процесс ороговения. Сухая кожа шелушится, а в тяжёлых случаях болезни на ней образуются чешуйки. Чаще всего ихтиоз проявляется в раннем детстве.
Отмечается, что от предыдущих браков у молодой пары уже есть здоровые дети.
«Как известно, в медицине имеется немало случаев рождения детей с различными генетическими дефектами у граждан, являющимися близкими родственниками. Как правило, у таких семей рождаются дети с такими заболеваниями, как умственная отсталость, хромосомные нарушения, синдром Дауна, задержка в умственном и физическом развитии»,- говорится в сообщении ведомства.