В Узбекистане у пары в родственном браке родился ребёнок с тяжелой генетической болезнью (видео 18+)

В Узбекистане у пары в родственном браке родился ребёнок с тяжелой генетической болезнью

CentralAsia (UZ) - В Минздраве Узбекистана сообщили о рождении в родственном браке, заключенном между двоюродными братом и сестрой, ребенка с лицевой патологией и редким генетическим заболеванием.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен родившийся в Джизаке малыш с врождёнными дефектами.

Минздрав республики изучил обстоятельства произошедшего и сообщил, что 4 июня, примерно в 04:00, в родильное отделение центральной районной больницы поступила 28-летняя гражданка на 35 неделе беременности.

На свет появился мальчик весом 2 кг 800 гр, ростом 47 см. Ему был поставлен диагноз «Ихтиоз тяжелой степени».

Спустя 2 часа младенец, родившийся с осложнениями, несовместимыми с жизнью, умер в реанимационном отделении больницы.

В Минздраве отметили, что родителями этого ребенка являются между собой близкими родственниками. В частности, брак молодых людей был заключён между двоюродными братом и сестрой.

Ихтиоз (диффузная кератома) – это наследственное заболевание кожи, при котором нарушается процесс ороговения. Сухая кожа шелушится, а в тяжёлых случаях болезни на ней образуются чешуйки. Чаще всего ихтиоз проявляется в раннем детстве.

Отмечается, что от предыдущих браков у молодой пары уже есть здоровые дети.

«Как известно, в медицине имеется немало случаев рождения детей с различными генетическими дефектами у граждан, являющимися близкими родственниками. Как правило, у таких семей рождаются дети с такими заболеваниями, как умственная отсталость, хромосомные нарушения, синдром Дауна, задержка в умственном и физическом развитии»,- говорится в сообщении ведомства.