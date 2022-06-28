Хива объявлена туристической столицей исламского мира

CentralAsia (UZ) - На сессии Организации исламского сотрудничества город Хиву, расположенный в Узбекистане, объявили столицей туризма исламского мира 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма республики.

В рамках XI сессии Организации Исламского Сотрудничества в Баку впервые принято решение объявить Хиву «Столицей туризма исламского мира».

На звание туристической столицы исламского мира претендовали пять городов, в их числе Абу-Даби, Шанлиурфа, Лагос, Душанбе и Хива. В последний год между этими городами шла напряжённая борьба за победу в номинации. Тем не менее, в результате усилий Узбекистана в этом направлении было принято решение о присвоении Хиве статуса «Столицы туризма исламского мира».

Члены Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) признали реформы, проведенные президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в сфере туризма – упрощение визового режима, сохранение культурного наследия и благоустройство исторических городов ключевыми факторами победы.

Отдельно отмечена работа по восстановлению исторического облика Хивы, реставрационные и консервационные работы, а также демонтаж электрических столбов, создание условий для большего потока туристов, улучшение инфраструктуры, строительство 5-звездочных гостиниц, бутик-отелей и хостелов.

«В рамках Года столицы туризма исламского мира в г.Хива будет организовано и проведено на высоком уровне заседание министров туризма и руководителей туристических администраций 57 стран-членов ОИС, научные конференции, практические семинары, фотовыставки, арт-экспозиции, раскрывающие потенциал поломнического туризма в Республике Узбекистан. На базе международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь», основанного по инициативе Президента Республики Узбекистан в 2018 году, будет проведен ряд мероприятий, способствующих раскрытию и расширению возможностей в сфере науки и образования с участием ученых и исследователей из стран-членов ОИС», - отметил глава делегации Узбекистана заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.