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В России гражданку Узбекистана осудили за доведения до суицида собственного сына

CentralAsia (UZ) -  В России уроженку Узбекистана осудили на восемь лет на доведения до суицида собственного сына, передает Lenta.

Женщину признали виновной по статье 110 (Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего) и статье 156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По данным ведомства, с 2019 года мать регулярно употребляла алкоголь в присутствии мальчика, била и унижала его. Кроме того, она не исполняла свои родительские обязанности: подросток был лишен полноценного питания, сна, нормальной одежды, не имел возможности получать медицинскую помощь, он также был лишен культурных мероприятий и отдыха.

25 июня 2021 года в городе Колпино пьяная женщина избивала и нецензурно оскорбляла сына, в результате чего подросток совершил самоубийство.

Отмечается, что постоянного жилья у семьи не было, фигурантка дела снимала квартиры.

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