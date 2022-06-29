Монгольская MIAT отремонтировала сотое иностранное воздушное судно

CentralAsia (MNG) - Монгольская авиакомпания MIAT с 2006 года начала оказывать услуги по ремонту своих самолетов. Благодаря хорошему качеству как мелкого, так и крупного ремонта, иностранные авиакомпании начали доверять монгольским инженерам. Сейчас авиакомпании Турции, России, Тайланда и Южной Корей стали постянными клиентами отдела Технического обслуживания воздушных судов компании МИАТ. Этот отдел по заказу различных авиакомпаний уже отремонтировал самолеты таких марок как SAAB 340, Фоккер-50, ATR-72, Боинг 737 и Боинг 767.

10 июня самолет B737-800 HL8268 корейской авиакомпании T’way Air в 08:20 приземлился в старом международном аэропорту Буянт-Ухаа для проведения технического обслуживания в авиационно-техническом центре MIAT. Самолет является сотым самолетом, который обслуживается MIAT.

28 июня ремонт был закончен и B737-800 HL8268 корейской авиакомпании T’way Air продолжит выполнение рейсов в прежнем режиме.

МИАТ компани Солонгосын 2 онгоцны засвар үйлчилгээг хийж дуусаад гаргаж байгаатай таарлаа. ОУ-ын сертифкаттай 200 гаруй Монгол инженерүүдийн ур чадвар экспортлогдож байгааг харах гоё байна. pic.twitter.com/qXrAiqWmJS — Б.Болорчимэг (@BolorchimegUrug) June 28, 2022

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