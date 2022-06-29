В Монголии состоялся 7-й Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - После двухлетнего перерыва из-за COVID-19 выдающийся внешнеполитический механизм Монголии снова работает.

Министерство иностранных дел Монголии и Институт стратегических исследований организовали седьмую международную конференцию «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии» с 23 по 24 июня. Проведение Монголией такого своевременного мероприятия свидетельствует об успешности внешнеполитических механизмов страны.

С момента своего создания в 2014 году Улан-Баторский диалог служит нетрадиционной посреднической площадкой, на которой представители стран Северо-Восточной Азии могут обсуждать вопросы безопасности, влияющие на регион. Несмотря на двухлетний перерыв, связанный с COVID, Монголия смогла собрать больше международных участников для возобновления диалога, чем в предыдущие годы.

С конца 1960-х годов внешняя политика Монголии стала играть более активную роль в мировых делах. Неустанные усилия Монголии по получению членства в Организации Объединенных Наций были прелюдией ко многим из ее более поздних внешнеполитических механизмов.

Улан-Баторский диалог по платформе безопасности в Северо-Восточной Азии был первоначально вдохновлен Хельсинкскими соглашениями 1975 года — кульминацией двухлетних переговоров в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (в конечном итоге институционализированного в сегодняшнюю Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, или ОБСЕ). ). Целью конференции, организованной Финляндией, было снижение напряженности в отношениях между Советским Союзом и западным блоком. Заимствование идеи о том, что страна может быть посреднической платформой, стало частью внешнеполитической стратегии Монголии по привлечению своих партнеров из Северо-Восточной Азии и установлению доверия посредством практики дипломатии и взаимного уважения.

В 2011 году парламент Монголии обновил и модернизировал Концепцию внешней политики страны, что позволило Улан-Батору расширить свое участие в делах Северо-Восточной Азии и Восточной Азии в целом. В 2013 году тогдашний президент Монголии Элбэгдорж Цахиа стал первым главой государства, посетившим Пхеньян после прихода к власти Ким Чен Ына. Элбэгдорж объявил о создании Улан-Баторского диалога на седьмой Министерской конференции Сообщества демократий в Улан-Баторе.

Во время первого Улан-Баторского диалога в 2014 г. Грайворонский В. Викторович из Института востоковедения РАН отметил инициативу Монголии активизировать региональную дипломатию. Он также отметил: «Есть много других региональных и постоянно действующих международных организаций, конференций, встреч и диалогов… Улан-Баторскому диалогу необходимо найти свою нишу среди других международных организаций и встреч».

Учитывая уникальное геополитическое положение Монголии и ее нормальные дипломатические отношения со всеми странами Северо-Восточной Азии, сама Монголия обеспечивает «нишу». Например, когда речь заходит о вечной проблеме денуклеаризации Северной Кореи, статус Монголии как государства, не обладающего ядерным оружием, придает ей уникальную дискурсивную роль. Другие страны региона либо являются ядерными державами (Китай и Россия), либо практически не имеют дипломатических контактов с Северной Кореей (Южная Корея и Япония).

Более того, Монголия ранее предпринимала некоторые попытки посредничества между Японией и Северной Кореей в связи с предыдущими похищениями Пхеньяном японских граждан. Бывший министр иностранных дел Японии Коно Таро стремился использовать дипломатические отношения Монголии с Северной Кореей в качестве канала для переговоров с Пхеньяном. Для стран региона и международного сообщества дипломатические отношения Монголии с Северной Кореей предоставляют возможность для продвижения мира и диалога.

В то же время Северная Корея — не единственная проблема безопасности в Северо-Восточной Азии. Некоторые региональные отношения, такие как отношения между Японией и Китаем, Японией и Южной Кореей и Китаем и Южной Кореей, имеют глубоко укоренившиеся исторические обиды и враждебность, что ограничивает возможности Улан-Батора.

По данным МИД Монголии, в седьмом Улан-Баторском диалоге по безопасности в Северо-Восточной Азии приняли участие представители 20 стран и 30 международных организаций, а в нем приняли участие 150 человек (некоторые присутствовали виртуально из-за COVID-19). Конференция этого года включала пять секций: «Вызовы и возможности региональной безопасности», «Многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии», «Региональное экономическое сотрудничество после пандемии», «Будущее мирной Северо-Восточной Азии» и «Энергия в переходный период».

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх заявила: «По сравнению с предыдущими шестью годами конференция этого года собрала более разнообразных участников. Другими словами, Монголия становится все более влиятельной в продвижении диалога и коммуникации в области безопасности в нашем регионе. При этом важно, что активное участие в диалоге начали принимать не только страны Северо-Восточной Азии, но и страны Европы и Запада».

В этом году к Улан-Баторскому диалогу присоединились Австралия, Канада, Франция, Италия, Словения, Турция и Великобритания.

С момента своего создания в 2014 году Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии создал платформу, на которой представители стран, ученые и эксперты на местах находят рабочий механизм для решения традиционных и нетрадиционных вопросов. Затем эти диалоги и механизмы будут рассмотрены для того, чтобы помочь политикам принять более взвешенные решения.

С точки зрения безопасности в Северо-Восточной Азии — регионе без системы коллективной обороны — индивидуальная политика Китая, России, Японии, Монголии, Северной Кореи и Южной Кореи часто делится на блоки, особенно на фоне растущей напряженности между Китаем и США.

Тем не менее, Монголия, несмотря на свой статус малого государства, остается надежным партнером со всеми странами Северо-Восточной Азии. Идея Монголии как активного, независимого игрока в сфере международных отношений требует постоянной поддержки, будь то на двустороннем или многостороннем уровне. Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии является одним из тех внешнеполитических механизмов, которые Монголия должна продолжать.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень M.A. в Азиатско-Тихоокеанских исследованиях Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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