Монголия: экспорт угля из Гоби готов перейти на железнодорожный транспорт, — Railway Gazette

CentralAsia (MNG) - Несмотря на значительные задержки, вызванные пандемией и непростым местным климатом, ввод в эксплуатацию инфраструктуры монгольской железной дороги Тавантолгой – Гашуунсухайт должен начаться в следующем квартале.

Железная дорога протяженностью около 240 км пройдет по территориям сомонов Цогтцэции, Баян-Овоо и Ханбогд аймака Өмнөговь и будет иметь две железнодорожные станции и шесть узлов. В проекте задействовано более 300 инженерно-технических работников, более 1700 рабочих и более 510 единиц техники.

У Монголии есть потенциал увеличить экспорт угля до более чем 30 миллионов тонн в этом году, но фактические объемы все еще могут быть неопределенными, сказал один из представителей Монгольской угольной ассоциации на семинаре Китайско-монгольских угольных предприятий по обмену 14 июня.

Монголия может похвастаться доказанными запасами угля в 33,27 миллиарда тонн и геологическими ресурсами в 173,5 миллиарда тонн. Коксующийся уголь страны будет иметь наиболее выгодные ресурсы, чтобы конкурировать с морскими и внутренними поставками Китая на китайском рынке.

Железные дороги, которые будут связаны с китайскими пограничными переходами, также помогут снизить затраты на логистику и повысить конкурентоспособность монгольского угля. По словам Жаргалсайхана, железнодорожные линии, такие как Тавантолгой – Гашуунсухайт и Зуунбаян – Ханги, будут введены в эксплуатацию в 2022 году, хотя для строительства станций перевалки угля и более эффективного использования железных дорог на полную мощность требуется время.

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