Проводится финансируемое Великобританией обучение сотрудников монгольских правоохранительных органов

CentralAsia (MNG) - 27 июня начался финансируемый Великобританией тренинг по Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), и судебной экспертизе для сотрудников правоохранительных органов Монголии.

Тренинг направлен на повышение знаний и потенциала Экологической полиции Монголии и других соответствующих организаций в области правоприменения.

В своей вступительной речи г-н Джеймс Холдер, временный поверенный в делах, подчеркнул, что «это обучение является еще одним примером широких и прочных связей и сотрудничества между Великобританией и Монголией в области управления, торговли и многих других областях».

Обучение проводят специалисты Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, полиции Лондона и ZSL UK. Обучение продлится до 1 июля.

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora или Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) является международным соглашением между правительствами. Его цель состоит в том, чтобы международная торговля образцами диких животных и растений не угрожала выживанию видов.

CITES был разработан в результате резолюции, принятой в 1963 году на собрании членов МСОП (Всемирный союз охраны природы). Текст Конвенции был окончательно согласован на встрече представителей 80 стран в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, 3 марта 1973 г., а 1 июля 1975 г. CITES вступил в силу. Подлинник Конвенции был сдан на хранение правительству-депозитарию на английском, французском и испанском языках, причем каждая версия является равно аутентичной. Конвенция также доступна на китайском и русском языках.

