Экспортный потенциал угля Монголии превышает 30 млн тонн, — Sxcoal

CentralAsia (MNG) - У Монголии есть потенциал увеличить экспорт угля до более чем 30 миллионов тонн в этом году, но фактические объемы все еще могут быть неопределенными, сказал один из представителей Монгольской угольной ассоциации на семинаре китайско-монгольской биржи угольных предприятий 14 июня.

Страна, не имеющая выхода к морю, может увеличить экспорт до 33 миллионов тонн угля на основе экспорта за предыдущие пять лет, сказал Золжаргал Жаргалсайхан, исполнительный директор Монгольской угольной ассоциации, отметив, что осталось всего шесть месяцев.

По словам Золжаргал, частые блокировки вдоль китайско-монгольской границы из-за инфекций COVID сократили экспорт угля из Монголии до 15,94 млн тонн в прошлом году, что составляет менее половины от нормального уровня, превышающего 30 млн тонн в период с 2017 по 2020 год. Самый высокий экспорт был зафиксирован в 2019 году и составил 36,81 млн тонн. Большая часть экспорта угля из Монголии идет в Китай.

Экспорт угля из страны за первые пять месяцев этого года составил 5,72 млн тонн, что на 33,7% меньше, чем в прошлом году, в основном из-за мер по борьбе с эпидемией, которые сократили экспорт с января по апрель, показали последние данные Главного таможенного управления Монголии.

Ослабление мер по борьбе с COVID с середины апреля и рост цен на внутреннем рынке Китая помогли увеличить экспорт монгольского угля: в мае наблюдался скачок на 46,17% в годовом исчислении и на 52,38% в месячном исчислении до 1,93 млн тонн, согласно подсчетам Sxcoal. Данные монгольской таможни, в которых не указаны месячные цифры.

С нормализацией ситуации с COVID и ожидаемым улучшением логистики богатая углем Монголия готова увеличить экспорт угля в Китай, своего ближайшего соседа и крупнейший целевой рынок.

Монголия может похвастаться доказанными запасами угля в 33,27 миллиарда тонн и геологическими ресурсами в 173,5 миллиарда тонн. Коксующийся уголь страны будет иметь наиболее выгодные ресурсы, чтобы конкурировать с морскими и внутренними поставками Китая на китайском рынке.

Железные дороги, которые будут связаны с китайскими пограничными переходами, также помогут снизить затраты на логистику и повысить конкурентоспособность монгольского угля. По словам Золжаргал, железнодорожные линии, такие как Тавантолгой – Гашуунсухайт и Зуунбаян – Ханги, будут введены в эксплуатацию в 2022 году, хотя для строительства станций перевалки угля и более эффективного использования железных дорог на полную мощность требуется время.

Другие запланированные железнодорожные линии, такие как Арцсуурь – Нариинсухайт – Шивээхурэн протяженностью 1255 км, которые соединят Россию, Монголию и Китай и могут открыть путь к коксующимся углям провинций Говь-Алтай, Баян-Хонгор и Өмнөговь. Линия Чойбалсан – Хөөт протяженностью 150 км может помочь увеличить экспорт бурого угля.

Хотя железнодорожные и автомобильные проекты находятся в стадии реализации, им все еще нужно время, чтобы начать работу. По словам Золжаргал, пока используется лишь около 1/5 экспортного потенциала.

Пограничные переходы, в том числе Гашуунсухайт, Шивээхурэн, Замын-Ууд, Ханги, Булган, Бичигт и Цагаан-Дэл-Уул, имеют максимальную пропускную способность в 225 миллионов тонн в год (Мт/год), но в настоящее время может быть использована пропускная способность только 45 Мт/год. принято к сведению.

По его словам, Монголия потенциально может поставлять в Китай более 100 млн тонн коксующегося угля, в зависимости от аппетита китайского импорта угля.

При этом качество монгольского коксующегося угля улучшается за счет ввода в эксплуатацию углеобогатительных фабрик. Общая мощность сухой и мокрой переработки в настоящее время достигла более 60 миллионов тонн и может увеличиться до более чем 100 миллионов тонн в ближайшие годы.

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