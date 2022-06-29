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Doorknock 2022 от американской торговой палаты успешно завершилась в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Американская торговая палата в Монголии (AmCham Mongolia) успешно провела 21-23 июня 2022 года Doorknock 2022 с иностранными и отечественными инвесторами, организованную в сотрудничестве с посольством США в Улан-Баторе. Делегация встретилась с представителями правительства Монголии и высших государственных органов для обмена мнениями и замечаниями.

Doorknock от AmCham — это ежегодное мероприятие, на котором монгольские делегации встречаются с политиками для обсуждения инвестиций, обмена мнениями и диалога. В этом году Doorknock впервые прошел в Монголии, а не в США. В течение трех дней делегация посетила ряд ключевых государственных органов и должностных лиц, в том числе Офис президента, Кабинет премьер-министра, Аппарат спикера Парламента, депутатов Парламента, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции и внутренних дел, Министерство финансов, Министерство дорожного и транспортного развития, Министерство экономического развития, Министерство горнорудной и тяжелой промышленности, а также представители Генерального судебного совета.

На встречах были рассмотрены жизненно важные вопросы, стоящие перед частным сектором, такие как восстановление и повышение доверия инвесторов, улучшение деловой среды, стимулирование экономики, искоренение бюрократии и законодательные изменения, которые требуют безотлагательного внимания для содействия реформам. Каждое назначение было воспринято положительно, и на них присутствовали представители компаний-членов AmCham, включая Badrakh Energy, Cummins, Melville & Erdenedalai LLP, MSM, Monpolymet, Rio Tinto и посольства США в Монголии.

Был представлен краткий перечень реформаторских действий под названием «3 столпа позитивных изменений», в котором изложены следующие ключевые вопросы:

  1. Переориентация на свободную рыночную экономику, движимую частными предпринимателями и предприятиями;
  2. реформирование деловой и инвестиционной среды;
  3. Приоритет большей коммерции и торговой интеграции с США и третьими соседями.

Государственные органы, встретившиеся с делегацией Doorknock, приветствовали документ и его внимание к приоритетным вопросам.

AmCham намерена продолжать диалог со всеми заинтересованными сторонами для улучшения инвестиционного климата в Монголии.

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