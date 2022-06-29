Настоящее монгольское барбекю — хорхог в США. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - «Барбекю KQED в заливе» — это серия историй, рассказывающих о мультикультурной сцене барбекю в районе залива. Новые выпуски будут публиковаться каждый день с 28 июня по 1 июля.

Оглядываясь назад, мне немного неловко, что я когда-либо верил, что монгольское барбекю имеет какое-то отношение к Монголии, стране, — пишет автор KQED Люк Цай (Luke Tsai).

Мне было, вероятно, 10 или 11 лет, когда какие-то дальние канадские кузены познакомили меня с удовольствиями от мяса, приготовленного на сковороде, и угостили мою семью тем, что они предложили в качестве забавного и нового варианта обеда в ресторане. Пригород Торонто. Был буфет, где вы могли выбрать свой соус и положить столько тонко нарезанного мяса и овощей на свой поднос, сколько захотите. Были повара в бумажных шляпах, которые вываливали все на шипящую плоскую крышку. Там был гигантский гонг, в который они, как ни странно, били каждый раз, когда чей-то заказ был готов.

Много лет спустя, работая гастрономическим критиком в East Bay Express, я застенчиво рассказал об этом воспоминании Тогоо Сухбаатар, который в то время владел монгольским рестораном в центре Окленда. «Это совсем не монгольский, не так ли?» я спросил его.

Нет. Как гласит история, монгольское барбекю было изобретено в 1950-х годах тайваньским комиком, не имеющим никакого отношения к Монголии. Mong gu kao rou, или «монгольское барбекю», даже не было его первым именем: он бы рекламировал свой ресторан как «пекинское барбекю», если бы на Тайване не было политически рискованно так прямо ссылаться на Китай в то время. К 80-м годам китчевые и слегка ориенталистские версии ресторанного жанра стали популярны в большей части Соединенных Штатов.

Тем не менее, по словам Тогоо Сухбаатар, есть любимая монгольская еда, которая лучше подходит под термин «монгольское барбекю» — медленно приготовленное блюдо из ягненок или баранина, известное как хорхог, которое монголы едят на каждый день рождения, каждую свадьбу, каждое большое семейное собрание. Даже здесь, в районе залива, почти каждый раз, когда более 10 или 20 американцев монгольского происхождения собираются вместе — скажем, в парке или на чьем-то заднем дворе — они разводят костер, чтобы приготовить большой горшок хорхог: запечатанный сосуд, обычно скороварка, до краев наполненная мясом целой овцы или ягненка, картофелем, морковью, луком и раскаленными камнями.

Это, как сказал мне Тогоо Сухбаатар, настоящее монгольское барбекю.

После того, как я узнал о хорхог, я стал слегка одержим этим блюдом. Но отследить было непросто. Начнем с того, что в Bay Area всего несколько монгольских ресторанов, и только самые амбициозные из них даже включают хорхог в меню, потому что процесс его приготовления занимает много времени и громоздкий в контексте кухни ресторана.

После долгих лет поисков я наконец наткнулся на Dumpling House монгольской кухни, монгольский ресторан в Ричмонде, где постоянно подают хорхог, если вы позвоните заранее, чтобы предупредить их за пару часов. Наконец-то у меня будет возможность попробовать хорхог для себя. Хозяева Эрика Тэрбиш Эрдэнэчимэг и Баттулга Очирпурэв даже согласились приготовить мне его традиционным способом — на открытом воздухе, на пылающем костре.

Это также был шанс глубже разобраться в вопросах, которые беспокоили меня с тех пор, как я впервые узнал о хорхог. Почему, хотя почти все в США знакомы с так называемым «монгольским барбекю», традиционные монгольские способы питания, похоже, полностью стерты? И почему я с самого начала так мало слышал о монгольском сообществе в районе Залива?

Маркетинговая копия американской сети ресторанов версии монгольского барбекю часто цитирует историю происхождения блюда, в котором отряд свирепых воинов-кочевников Чингисхана охотился на животных в перерывах между битвами, а затем жарил мясо на огне, используя верхушки своих щитов для приготовления пищи. поверхность. Это тоже сплошная фикция. Оказывается, история настоящего монгольского барбекю и того, что оно представляет для монгольских американцев, которые сегодня хотят общаться со своим сообществом в районе залива, гораздо интереснее.

Монгольская кухня по-американски

Баттулга Очирпурэв и Тогоо Сухбаатар (который сейчас работает на стройке) встречают меня у входа в региональный парк Уайлдкэт-Каньон, лесистую часть Ричмондских холмов, в понедельник утром, вооружившись мешком корнеплодов и холодильником, полным мяса. Из-за обязанностей по уходу за детьми Тэрбиш Эрдэнэчимэг не может этого сделать, хотя Баттулга Очирпурэв говорит, что она настоящий шеф-повар в семье. Тем временем пожилые родители Баттулга Очирпурэв, приехавшие из Монголии, присоединяются к нам на утреннем празднике хорхог. Баттулга Очирпурэв — стройный, веселый парень с коротко остриженными волосами, в пухлых поролоновых тапочках и с большим, добродушным энергитичним азиатским отцом. «Я пил пиво 30 лет. Я бросил курить на два года, — говорит он мне, разрывая упаковку фруктовой газировки Jarritos и протягивая мне бутылку.

Он и его жена поженились в Монголии в 2000 году, когда она была 19-летней чемпионкой по волейболу. Пара переехала в Соединенные Штаты несколько лет спустя со своим трехлетним сыном и работала на любой случайной работе, которую они могли найти — первой работой Баттулга Очирпурэв было подметать полы в Kmart в Миссури. (Теперь, — говорит он мне, пожимая кулаком, — тот же самый сын учится в Калифорнийском университете в Дэвисе.) Тэрбиш Эрдэнэчимэг, со своей стороны, готовила в нескольких разных ресторанах, прежде чем пара открыла собственное заведение в Ричмонде в 2012 году.

Хотя трудно провести точные подсчеты, по большинству оценок монгольское население Северной Калифорнии составляет от 8000 до 10 000 человек — сплоченное сообщество, но слишком маленькое и рассредоточенное, чтобы легко поддерживать такой бизнес, как Dumpling House, самостоятельно. Действительно, по оценке Баттулга Очирпурэв, около 70% его клиентов на самом деле тибетцы; две кухни имеют схожий набор пельменей и блюд из лапши. Но обычно хорхог заказывают только монголы, говорит Баттулга Очирпурэв. Никто больше не знает, что это такое.

Он показывает мне обветренную старую скороварку, которую он привез с собой по этому случаю, одну из нескольких, которые он и его жена собирали на блошиных рынках на протяжении многих лет. Эта конкретная модель изначально использовалась американскими военными — «сверхмощная», — говорит он мне, постукивая по крышке.

Баттулга Очирпурэв описывает свой метод приготовления хорхога как «американский стиль», объясняя это тем, что у большинства жителей Монголии нет доступа к скороваркам. На родине самый распространенный способ приготовить хорхог — это приготовить мясо в металлических 40-литровых русских кувшинах для воды, разбросанных по всей сельской местности — остатках советского военного присутствия в Монголии. Умелые домашние повара превращают эти кувшины с водой в импровизированные скороварки, стоя на крышке во время приготовления мяса, используя весь вес своего тела, чтобы удерживать его.

— Разве это не опасно? — спрашиваю я, когда Баттулга Очирпурэв показывает мне фотографию в Facebook, на которой его двоюродный брат делает именно это, шатаясь, как будто вот-вот упадет.

Тем временем мама Баттулга добавляет в кастрюлю свежие овощи: картофель, лук, морковь, капусту и брюкву. (Брюква — это секретный ингредиент, который делает хорхог и многие другие монгольские блюда восхитительными, — говорит Баттулга.) Затем идут большие горсти специй, предварительно отмеренные Тэрбиш Эрдэнэчимэг еще в ресторане — смесь, которая сильно пахнет чесноком и луковым порошком, хотя в основном это просто соль, черный перец и лавровый лист. Тогоо Сухбаатар, бывший владелец ресторана в Окленде, объясняет, что приправа должна быть очень простой, чтобы подчеркнуть естественный вкус мяса. В кастрюлю также добавляется немного воды, чтобы получилась основа супа.

Однако на самом деле именно горячие камни внутри кастрюли отличают хорхог от любого другого тушеного мяса, приготовленного на медленном огне. Как только скороварка запечатана, Баттулга ставит ее на огонь. Примерно через час мы готовы открыть горшок и копать.

Питание традиционным способом

Первое, что бросается в глаза, когда открываешь кастрюлю с хорхогом, — это запах слегка подгоревшего мяса и сладкой вяленой капусты, от которого сразу же текут слюнки. Тогоо и Баттулга складывают все на большие пластиковые тарелки, куски ягненка до смешного велики и с них сочится сок.

Щипцами они вынимают гладкие камни, еще горячие и теперь совершенно черные, и передают их нам, чтобы мы подержали их в руках, подбрасывая их туда-сюда, как горячую картофелину. (Предполагается, что просто держать камни в руках полезно для здоровья.)

Тем временем Баттулга забыл принести вилки и ножи, поэтому мы едим наш хорхог «действительно традиционным» способом: разрываем мясо руками, сок стекает по подбородку. Это чистый и простой вкус, такой чисто бараний и элементарный. Овощи вобрали в себя весь пикантный вкус мяса. Сухбаатар предупреждает меня, что суп немного жирный, но мне нравится, насколько он соленый, насыщенный и укрепляющий — идеальная вещь, чтобы согреться в холодный дождливый день.

Каждое значимое событие в монгольской общине района залива отмечалось именно таким образом. Баттулга говорит, что до сих пор помнит традиционную вечеринку по случаю первой стрижки своего младшего сына, когда ему исполнилось три года, в том же парке в Ричмонд-Хиллз. Пришло 100 или 200 монголов, которые пришли поздравить – и, конечно же, хорхогов было на всех. Да, это правда, что монгольское сообщество столкнулось с множеством проблем за последние несколько лет, но трудно чувствовать что-либо, кроме оптимизма, с полным желудком хорхога. И в любом случае, 2022 год смотрит вверх: фестиваль Наадам снова состоится в этом году, 9 июля в Аламеда-Пойнт, и ожидается, что его посетят более 1000 человек.

«Америка — плавильный котел». «Но мы пытаемся сохранить монгольскую культуру такой же, как в Монголии».

автор: Люк Цай — кулинарный редактор KQED. До KQED он был редактором Eater SF, журнала San Francisco и East Bay Express, а его работы также публиковались в TASTE, San Francisco Chronicle и антологии Best Food Writing.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: KQED (канал 9) — это телевизионная станция-член PBS, имеющая лицензию на Сан-Франциско, Калифорния, США, и обслуживающая район залива Сан-Франциско.

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