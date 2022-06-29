Совещание партнеров по развитию организовано совместно с МИД Монголии и ЮНФПА

CentralAsia (MNG) - Национальный комитет по гендерному равенству организовал встречу партнеров по развитию на тему «Усиление технического сотрудничества и межсекторальной координации в целях искоренения гендерного насилия», которая состоялась 27 июня в Улан-Баторе совместно с Министерством иностранных дел Монголии и ЮНФПА, Монголия.

В ходе встречи представители правительства, агентств ООН в Монголии, дипломатических миссий, а также международных и местных НПО обмениваются мнениями о проблемах и возможностях в реализации Закона Монголии о борьбе с бытовым насилием для расширения технического сотрудничества и межсекторальной координации в целях устранение гендерного насилия.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Анхбаяр Нямдорж и Постоянный координатор ООН Тапан Мишра выступили со вступительным словом, подчеркнув прошлые достижения в предотвращении гендерного насилия и борьбе с ним в Монголии.

Глава офиса ЮНФПА в Монголии д-р Халид Шарифи представил обновленную информацию о реализации закона о борьбе с домашним насилием и вкладе в следующую страновую программу ЮНФПА на 2023–2027 годы.

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