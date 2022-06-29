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Элбэгдорж Цахиа участвует в очередном заседании Международного демократического союза
Элбэгдорж Цахиа и Юлія Тимошенко
Элбэгдорж Цахиа и Юлія Тимошенко

CentralAsia (MNG) -  Конференция Международного демократического союза проходит в Берлине, Германия, с 26 по 29 июня. Конференция была перенесена на два года из-за COVID-19.

На этот раз международные демократы обсудят насилие России против Украины, которое находится в центре внимания всего мира, последствия войны и как ее остановить.

Они также обсудят, как страны по всему миру используют пандемию для нападения на права и свободы человека, а также как работать с молодежью над глобальным зеленым ростом и развитием в информационную эпоху.

Во встрече принимают участие четвертый президент Монголии Ц. Элбэгдорж и вице-президент Международного демократического союза Ц. Сухбаатар.

Международный демократический союз (англ. International Democrat Union) — международное объединение правых политических партий, придерживающихся консервативной, либерально-консервативной и христианско-демократической идеологий.

Был создан в 1983 группой видных политических деятелей консервативного толка, среди которых были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, вице-президент США Джордж Буш-старший, канцлер ФРГ Гельмут Коль и мэр Парижа Жак Ширак, для координации политики, обмена опытом и выработки единой позиции по международным вопросам. Нынешним (с 2018 года) председателем МДС является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер, до него организацию возглавлял Джон Кей.

Штаб-квартира организации расположена в Осло. Международный демократический союз подразделяется на несколько региональных отделений, среди которых Европейская народная партия, а также Международные Молодёжный и Женский демократические союзы.

Среди членов партии — большинство консервативных и христианско-демократических партий Европы, в том числе Союз за народное движение, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, Консервативная партия Великобритании, испанская Народная партия, Новая демократия, а также несколько крупных внеевропейских консервативных сил, среди которых Республиканская партия США, Консервативная партия Канады, Либеральная партия Австралии, Национальная партия Новой Зеландии.

Ряд партий, в основном из неевропейских стран, имеет в организации статус ассоциированных членов (в том числе белорусские Объединённая гражданская партия и Партия БНФ), а также статус наблюдателей (в том числе ВМРО-ДПМНЕ, Г17+).

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