Элбэгдорж Цахиа участвует в очередном заседании Международного демократического союза

CentralAsia (MNG) - Конференция Международного демократического союза проходит в Берлине, Германия, с 26 по 29 июня. Конференция была перенесена на два года из-за COVID-19.

На этот раз международные демократы обсудят насилие России против Украины, которое находится в центре внимания всего мира, последствия войны и как ее остановить.

Они также обсудят, как страны по всему миру используют пандемию для нападения на права и свободы человека, а также как работать с молодежью над глобальным зеленым ростом и развитием в информационную эпоху.

Во встрече принимают участие четвертый президент Монголии Ц. Элбэгдорж и вице-президент Международного демократического союза Ц. Сухбаатар.

I talked with @elbegdorj about the war with ??, because it is very important now



It is interesting that @elbegdorj knows Ukraine well: he studied here (also in #Lviv), met his wife here, their first child was born here. pic.twitter.com/KborifqBgs