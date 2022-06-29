Напрямую с завода-изготовителя Pfizer в Монголию

CentralAsia (MNG) - Соединенные Штаты рады сообщить, что в Монголию прибыло пожертвование США в виде 302 400 педиатрических доз вакцины Pfizer против COVID-19. Эти дозы были доставлены через COVAX и поступили непосредственно с завода — изготовителя Pfizer в Каламазу, штат Мичиган.

Благодаря этому пожертвованию общее количество доз вакцины от COVID, пожертвованных Соединенными Штатами Монголии, превысило 1,4 миллиона. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке народа Монголии в его преодолении этой разрушительной пандемии. Эти пожертвования через COVAX являются частью этих усилий.

С начала пандемии COVID-19 Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставили Монголии более 8,1 миллиона долларов в поддержку. Эта помощь включает в себя жизненно важные лекарства, наборы для тестирования, срочное медицинское оборудование и расходные материалы, кислородную терапию и средства индивидуальной защиты. USAID также предоставил 50 высококачественных аппаратов ИВЛ в декабре 2020 года и провел обучение медицинских работников по всей стране тому, как вести тяжелобольных пациентов. USAID поддерживает кампании по информированию о рисках, усилия по профилактике и контролю инфекций в медицинских учреждениях и школах, а также помощь в распространении вакцин.

Кроме того, Соединенные Штаты предоставили критически важное медицинское оборудование более чем 570 медицинским учреждениям и помогли обучить почти 12 700 медицинских работников проведению эпиднадзора за вспышками, использованию и управлению медицинским оборудованием, подаренным правительством США, и оказанию качественной помощи пациентам с COVID-19.

Соединенные Штаты, как третий сосед Монголии, будут продолжать поддерживать здоровье и благополучие монгольского народа, — пишет Посольство США в UB.

МУ-ын цар тахлын эсрэг тэмцлийг нь дэмждэгээрээ АНУ бахархдаг бөгөөд өнөөдөр уг дэмжлэгийн үргэлжлэл болгон ?? хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах 300,000 гаруй тун вакцин авч ирлээ. МУ-д АНУ-аас цар тахалтай тэмцэхэд нь зориулж 8.1 сая гаруй ам.долларын шууд тусламж үзүүлээд байна. pic.twitter.com/IIof7rLUUO — U.S. Embassy in UB (@usembmongolia) June 18, 2022

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