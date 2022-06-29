Турция договорилась с Финляндией и Швецией по их членству в НАТО

CentralAsia (CA) - Турция поддержит заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявила канцелярия финского президента.

Как отмечается, в Мадриде перед саммитом Североатлантического альянса прошла встреча с участием президентов Финляндии и Турции Саули Ниинистё и Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон.

«По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО», — сообщила канцелярия.

Там указали, что в ближайшие два дня будут согласованы конкретные шаги по вступлению стран в альянс, но теперь это решение «неминуемо».

В канцелярии также отметили, что совместный меморандум указывает на приверженность трех стран «полной поддержке в случае угроз безопасности друг друга». «Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Как член НАТО, Финляндия будет полностью соблюдать документы и политику НАТО по борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил подписание трехстороннего меморандума и сообщил, что Финляндия и Швеция согласились сотрудничать с Турцией по обеспечению ее безопасности.

По его словам, в среду лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию в альянс.

В канцелярии президента Турции, в свою очередь, сообщили «РИА Новости», что Финляндия и Швеция внесут поправки в законодательство в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее Турция отказывалась поддерживать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Анкара требовала выдачи из этих стран членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, а также предоставления гарантий.

Столтенберг называл законными опасения Турции по поводу поддержки терроризма.