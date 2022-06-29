«Ъ»: Как Путин впервые с начала российских военных действий выехал за рубеж?

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин совершает первый с начала российских военных действий в Украине визит за границу: во вторник он прилетел в Душанбе, откуда в среду отправится в Ашхабад. С таджикским коллегой Эмомали Рахмоном российский президент обсудил двусторонние отношения, обстановку в регионе с упором на Афганистан и перспективы присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Расширение этого интеграционного объединения застопорилось на фоне суровых западных санкций в отношении двух его членов — России и Белоруссии, пишет «КоммерсантЪ».

Для Владимира Путина это второй зарубежный визит в 2022 году (в начале февраля он побывал на открытии Олимпиады в Пекине) и первый с момента ввода российских войск в Украину. Россия и Таджикистан отмечают в этом году 30-летие установления дипломатических отношений, 28 из них у власти находится Эмомали Рахмон. Дольше на постсоветском пространстве правит только Александр Лукашенко, ставший в 1994 году президентом Белоруссии на несколько месяцев раньше избрания Эмомали Рахмона на пост президента Таджикистана.

Своего российского коллегу таджикский лидер принял подчеркнуто радушно, лично встретив его у трапа самолета. Президенты сначала пожали друг другу руки, затем обнялись, потом еще раз пожали руки и, еще долго не разжимая их, проследовали по красной дорожке к кортежу.

В ходе открытой для прессы части переговоров Эмомали Рахмон назвал Россию «важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана», добавив, что взаимоотношения двух стран «имеют высокую динамику развития».

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что «очень рад быть на дружеской земле нашего союзника в этом регионе мира». По его словам, отношения России и Таджикистана носят «очень глубокий, доверительный характер, союзнический». «Мы активно работаем по всем направлениям», — добавил президент Путин.

Украину в ходе протокольной части встречи ни один из лидеров не упомянул. Владимир Путин лишь пообещал проинформировать коллегу «по тем вопросам, которые представляют наибольший интерес для России и являются очень чувствительными». Эмомали Рахмон вообще все последние месяцы старался публично не высказываться по украинской теме и не предпринимать шагов, которые могли бы трактоваться как однозначная поддержка или осуждение действий России.

В ходе голосования на Генеральной ассамблее ООН по двум резолюциям, в которых жестко критиковалась российская «операция», Таджикистан воздержался. При этом таджикская делегация проголосовала против приостановки участия России в Совете ООН по правам человека. Но, к примеру, независимость ДНР и ЛНР Душанбе официально не признал, как и до этого принадлежность Крыма России.

Нейтралитет Душанбе продиктован национальными интересами. Таджикистан — самая бедная страна Центральной Азии — зависим от России во многих сферах. Она его ведущий торгово-экономический партнер (доля РФ в совокупной внешней торговле — 21,3%).

В прошлом году товарооборот, как следует из справочных материалов, предоставленных пресс-службой Кремля, вырос на 44,7%, до $1,2 млрд. В январе—мае этого года он увеличился еще на 46% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Владимир Путин во вторник назвал темпы роста двустороннего товарооборота рекордными. Общий объем накопленных инвестиций России в экономику Таджикистана составляет $1,6 млрд, или 16% от всех иностранных капиталовложений. Россия обеспечивает почти 80% потребностей таджикской экономики в нефтепродуктах. На денежные переводы работающих в России мигрантов из Таджикистана в прошлом году приходилось около трети его ВВП. В российских вузах обучается более 22 тыс. таджикских студентов и аспирантов (многие — по спецквотам). Ко всему прочему на территории страны находится 201-я российская военная база, а Россия помогает модернизировать таджикские вооруженные силы и укреплять границу с Афганистаном, с территории которого, как считают в Душанбе, исходит основная угроза для страны. Владимир Путин во вторник заверил Эмомали Рахмона: Россия делает «все для того, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась» и «не угрожала никому, никаким соседям».

При этом Таджикистан старается поддерживать хорошие отношения и со странами, которые Россия с недавних пор официально считает «недружественными».

Так, в Душанбе за последние месяцы побывало несколько высокопоставленных делегаций из США. Среди прочего речь шла о передаче таджикским вооруженным силам части вывезенной из Афганистана американской военной техники.

По данным СМИ, американцы также предупреждали своих таджикских собеседников о негативных последствиях помощи России в обходе западных санкций. Готовы ли в Душанбе прислушаться к Вашингтону, пока не ясно, но один из практических эффектов введенных в отношении России (а также Белоруссии) суровых западных санкций налицо: Таджикистан, уже было начавший активное сближение с ЕАЭС, замедлил продвижение в этом направлении.

Таджикистан — единственный член Организации договора о коллективной безопасности, не участвующий в ЕАЭС. До начала российских военных действий в Украине таджикские власти активно оценивали плюсы и минусы от присоединения к ЕАЭС и уже неоднократно принимали участие в мероприятиях высокого уровня по линии союза. На брифинге для журналистов накануне визита Владимира Путина в Душанбе корреспондент «Ъ» спросил Юрия Ушакова, помощника российского президента, будет ли в ходе переговоров подниматься вопрос о вступлении Таджикистана в ЕАЭС. Он ответил утвердительно: «Мы этот вопрос постоянно обсуждаем с нашими таджикскими друзьями и коллегами. На различных уровнях показываем преимущество интеграции в рамках ЕАЭС. Наши коллеги этот вопрос изучают».

Таджикистану вступление в союз действительно сулит ряд важных преимуществ. Среди прочего это отсутствие необходимости трудовым мигрантам из стран—членов объединения получать патент на работу в России и льготный доступ товаров на рынки стран-партнеров.

Однако из-за резко возросшего санкционного давления на РФ и Белоруссию ЕАЭС столкнулся с множеством трудностей, что не могло не сказаться на его привлекательности для потенциальных новых членов.

ЕАЭС в последние годы развернул широкий спектр программ по интеграции национальных рынков в единый союзный — они затрагивают ТЭК, торговлю, финансы, рынок труда, строительство и так далее. Предполагалось, что отчасти это станет альтернативой свернутому после присоединения Крыма к РФ в 2014 году сближению рынков РФ и Евросоюза. Однако в нынешних условиях интеграция рынков ЕАЭС несет определенные риски для их национальных экономик, в том числе из-за угрозы вторичных санкций, а также контрсанкционных мер по ограничению РФ и Белоруссией экспорта отдельных технологических и сырьевых товаров.

В открытой для прессы части встречи Владимир Путин и Эмомали Рахмон тематику ЕАЭС, однако, не затрагивали. Основная часть их переговоров, впрочем, прошла в закрытом режиме — за рабочим обедом и чаепитием. Российский президент остался в Душанбе на ночь. В среду утром он вылетит в Ашхабад, где пройдет саммит «каспийской пятерки» — еще одно мероприятие, где российский лидер окажется в кругу дружественно или по крайней мере нейтрально настроенных коллег.

По возвращении в Москву в программе Владимира Путина более сложная встреча: в четверг российскую столицу посетит президент Индонезии Джоко Видодо. В понедельник в Кремле сообщили, что он пригласил своего российского коллегу принять участие в саммите G20 на Бали в ноябре этого года, причем в очном формате, и Владимир Путин это приглашение принял. Однако премьер-министр Италии Марио Драги во вторник объявил: западным коллегам Джоко Видодо гарантировал, что российский президент не приедет на Бали, а максимум выступит удаленно. Будет интересно послушать, что сам индонезиец по этому поводу скажет в Москве.

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