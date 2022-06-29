Amnesty International раскритиковала власти Узбекистана за ограничение прав блогеров

CentralAsia (UZ) - По данным международной прессозащитной организации Amnesty International, в Узбекистане сильно ограничиваются права активистов и блогеров, высказывающих свое мнение в онлайн-платформах и социальных сетях. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном 25 июня.

Amnesty International обнародовала назвала имена узбекских блогеров, подвергшихся преследованию, давлению или аресту из-за критики центральных и местных органов власти в стране.

Несмотря на то, что в Узбекистане блогеры появились еще в период правления ныне покойного президента Ислама Каримова, их признали в качестве проявления свободы слова и стали предоставлять им больше возможностей только после прихода к власти Шавката Мирзиеева.

В 2019 году Мирзиеев пообещал поддержку блогерам, заявив, что «президент всегда будет поддерживать вас».

Глава государства неоднократно говорил, что он регулярно следит за соцсетями и поддерживает критические выступления блогеров и журналистов.

Несмотря на эти заявления, по данным международных прессозащитных организаций, свобода слова в Узбекистане существует, в основном, в социальных сетях, но и там она ограничена.

Большинство узбекских блогеров, которые пишут и серьезно анализируют темы, о которых умалчивает пресса, и в результате попадают в поле зрение властей и правоохранительных органов, признают, что свобода слова в стране ограничена.

«Пока власти поощряют известных на международной арене блогеров на освещение таких популярных и легких тем, как туризм и бытовая жизнь, критика властей со стороны местных активистов по-прежнему невозможна, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что свобода слова в стране до сих пор жестко ограничивается», – говорится в заявлении Amnesty International.

Однако на страницах некоторых узбекских блогеров иногда появляется эксклюзивная информация о коррупционных делах некоторых чиновников, или о хищениях, коррупции или серьезном правонарушении в какой-нибудь крупной государственной организации.

Обычно такая информация появляется на страницах блогеров, активно освещающих мероприятия в некоторых государственных учреждениях.

В Узбекистане деятельность блогеров не регулируется законом. То есть, в стране отсутствует правовая основа, определяющая права и обязанности блогеров.