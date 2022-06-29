В Узбекистане утвердили стоимость за «круговую» тонировку автомобилей

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане утвердили стоимость за «круговую» тонировку автомобилей. Соответствующий приказ подписал президент Шавкат Мирзиеев.

Согласно принятому документу, с 1 июля 2022 года отменяется порядок получения разрешения на установку тонировки (затемнения) на задние боковые стекла легковых автотранспортных средств.

Плата за выдачу разрешения на установку тонировки (затемнения) на передние боковые стекла легковых автотранспортных средств физических и юридических лиц установлена в размере 8 базовых расчетных выплат (БРВ), что составляет 2,4 млн сумов на сегодняшний день (221 доллар).

Затемнять боковые стёкла передних дверей можно до 50%, а задние боковые стёкла — до 100%.

Ранее сообщалось, что тонировка частично станет бесплатной.