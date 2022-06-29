Частный банк Монголии поддерживает солнечную фотоэлектрическую электростанцию

CentralAsia (MNG) - Голомт Банк выдал «Зеленую гарантию» для контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC) солнечной фотоэлектрической станции МӨРӨН в Монголии.

Лучшие международные и отечественные компании были выбраны в качестве генерального подрядчика для EPC-контракта на 10 МВт солнечной фотоэлектрической станции МӨРӨН, который реализуется Министерством энергетики и и финансируется Азиатским банком развития (АБР) в рамках проекта «Расширение сектора возобновляемых источников энергии». В соответствии с условиями контракта Голомт Банк совместно с Промышленно-торговым банком Китая выдал «Зеленую гарантию» от имени Генподрядчика.

Проект поддержит политику правительства Монголии по обезуглероживанию энергетической системы в отдаленных и менее развитых регионах; и укрепить институциональный потенциал для реализации Государственной политики в области энергетики на 2015–2030 годы и Определяемого на национальном уровне вклада Монголии в соответствии с Парижским соглашением по климату, в котором поставлены цели по увеличению доли мощностей возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности до 20 процентов к 2023 году, и до 30 процентов к 2030 году.

В рамках проекта будет разработана первая в своем роде распределенная система возобновляемой энергии мощностью 40,5 МВт с различными технологиями возобновляемой энергии, обеспечивающая экологически чистое электричество и тепло в географически разбросанных центрах нагрузки в менее развитом регионе западной Монголии. Подпроекты будут реализованы в два этапа: основные подпроекты мощностью 25,5 МВт в первом пакете (2019–2022 гг.) и непрофильные подпроекты мощностью 15 МВт во втором пакете (2020–2024 гг.).

Среди развивающихся стран-членов АБР Монголия имеет наибольшую энергетическую зависимость от угля, и 93 процента производства энергии в Монголии приходится на комбинированные теплоэлектроцентрали, которые вырабатывают энергию за счет сжигания угля. После завершения проект будет ежегодно производить 99 гигаватт-часов чистой электроэнергии, что позволит стране сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 82 789 тонн в год, тем самым снабжая чистой электроэнергией 70 000 домохозяйств.

Голомт Банк продолжает поддерживать отечественные и зарубежные «зеленые» проекты с помощью индивидуальных структур финансирования и услуг в рамках политики экологически безопасного и устойчивого финансирования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения