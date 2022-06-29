В Монголии пройдет выставка «Монгольские дарханы-2022»

CentralAsia (MNG) - Под эгидой Президента Монголии с 1 по 7 июля в Национальной художественной галерее Монголии пройдет выставка «Монгольские дарханы (ремесленники) -2022». О выставке 22 июня сообщили члены Союза монгольских ювелиров «Тумэн Эрдэнэс».

Выставка, организуемая каждые три года под эгидой президента Монголии, направлена на продвижение украшений и аксессуаров из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые демонстрируют традиционное наследие и современное развитие местным жителям и иностранцам.

Мастеров-дарханов отличают их работы. Ожидается, что во время выставки будет организован широкий спектр мероприятий, таких как личные встречи для обмена опытом, встречи с клиентами для изучения их спроса, а также обсуждение сотрудничества и проблем, с которыми сталкиваются дарханы или ремесленники.

Также планируется организовать церемонию награждения за лучшую работу, встречи старых и молодых художников, аукцион лучших работ монгольских мастеров и ярмарку экспонатов.

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