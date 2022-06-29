экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Определен новый маршрут железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Предварительный маршрут строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан накануне обсуждался на рабочем совещании Кабинета Министров Кыргызской Республики.

На совещании министр транспорта и коммуникаций КР Эркинбек Осоев представил информацию по вопросам строительства железнодорожной магистрали, предварительный путь которой может пролегать по маршруту Торугарт – Макмал - Джалал-Абад. По его словам, разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре текущего года.

«Проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан – это уникальный проект, реализации которого мы придаем особый приоритет. Профильным государственным органам необходимо в положенные сроки провести необходимые подготовительные работы», - подчеркнул Глава Кабмина КР Акылбек Жапаров.

Железнодорожный путь Китай - Кыргызстан Узбекистан - проектируемая железнодорожная магистраль, призванная соединить железные дороги трех стран и далее страны Персидского залива, Турецкую Республику с европейской сетью железных дорог.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Вьетнамско-монгольское сотрудничество видит значительный потенциал в сельском хозяйстве
  • «Ъ»: Как Путин впервые с начала российских военных действий выехал за рубеж?
  • Steppe Gold рассчитывает произвести 10,4 тыс. унций золота в Монголии во втором квартале


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com