Как отметят день рождения Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане?

CentralAsia (TM) - Сегодня, 29 июня, в день рождения бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова, в Туркменистане выступят ряд иностранных певцов. Экс-президенту исполняется 65 лет, сообщает turkmen.news.

В Instagram-аккаунте ashgabattoday сообщается, что 28 и 29 июня в здании «Большой белой юрты» в Аннау (административном центре Ахалского велаята) состоится концерт российского поп-дуэта «Артик и Асти», сенегальского рэпера Akon, тунисской певицы Амани Суисси, азербайджано-российского исполнителя Эмина Агаларова и других. Вход на мероприятие бесплатный.

Амани Суисси уже разместила в своем Instagram сторис из ашхабадского отеля. Также в сторис о поездке в Ашхабад сообщили турецкая певица Демет Акалын и шведский музыкант нигерийского происхождения Доктор Албан.

Почему концерт пройдет в Аннау, а не в Ашхабаде, не уточняется. Возможно, это связано с тем, что в Ашхабаде 29 июня состоится Каспийский саммит, гостями президента Сердара Бердымухамедова на котором станут президенты России, Азербайджана, Казахстана и Ирана. В преддверии этого мероприятия в столице наблюдается усиление: на улицах дежурит большое количество полицейских, интернет работает с перебоями.

27 июня в здании «Белой юрты» в Аннау прошел творческий вечер в честь Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. В нем участвовали отец и сын Бердымухамедовы. На вечере звучали песни на стихи Бердымухамедова-старшего. «Участники концерта, впечатленные песнями Аркадага, громкими аплодисментами встретили выступления бахши и музыкантов, тем самым выражая благодарность за яркое исполнение произведений искусства, являющихся образцовыми для всего мира», — отметило госинформагентство ТДХ.

Дни рождения Гурбангулы Бердымухамедова всегда отмечаются очень пышно. В 2013 году на праздновании в курортной зоне Аваза выступила поп-звезда Дженнифер Лопес, спевшая песню «С днем рождения, мистер президент». Ее поступок вызвал масштабную критику со стороны правозащитников. В итоге певице пришлось извиняться. Она заявила, что «ни в коем случае не стала бы участвовать в концерте, если бы знала о ситуации с правами человека в республике». Певица подчеркнула, что предложение спеть композицию «Happy birthday, Mr President» поступило в последний момент и она не имела достаточно времени, чтобы обдумать этот шаг.