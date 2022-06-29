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Мигранты из Таджикистана и Узбекистана устроили массовую драку в Москве (видео)
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (UZ) -  Массовая драка мигрантов произошла в Москве. Граждане Узбекистана и Таджикистана устроили побоище с использованием камней и палок.

О происшествии сообщил Telegram-канал «Многонационал», публикуя соответствующие кадры с камер наблюдения. По предварительным данным, драка завязалась после возникшего конфликта между гражданами Таджикистана и Узбекистана недалеко от жилого комплекса.

Сообщается, что на крики быстро сбежались соотечественники обеих сторон конфликта, после чего в ход пошли кулаки, камни и палки. Драка происходила недалеко от КПП жилого комплекса.

Информации о задержанных на данный момент нет.

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