Межэтническая ситуация в Казахстане: в Ассамблеи народа Казахстана посчитали нации

CentralAsia (KZ) - Ассамблея народа Казахстана опубликовала проект своего развития до 2026 года. Предоставленные данные подверг критике казахстанский политолог.

По данным АНК на начало года, из 19 млн 122 тыс. казахстанцев наибольший процент составляли: казахи (69,03 %), русские (18,47 %), узбеки (3,29 %), уйгуры (1,5 %), украинцы (1,3 %), татары (1,06 %), немцы (0,92 %), турки (0,61 %), корейцы (0,57 %), азербайджанцы (0,61 %), дунгане (0,40 %), белорусы (0,26 %), таджики (0,27 %), курды (0,25 %), чеченцы (0,18 %), поляки (0,15 %), башкиры (0,09 %), представители других этносов 1,04 %.

В проекте уточняется, что за последние три года численность населения страны увеличилась на 2,6%. При этом намечается усложнение динамики этносоциальных процессов, связанных с миграцией, изменением половозрастного состава населения, размещением этносов внутри страны и усилением этнодемографической специфики различных регионов.

«В информационном поле наблюдается определенное распространение негативных мировоззренческих установок о состоянии межэтнической ситуации в стране, которые могут негативно влиять на межэтнические отношения среди казахстанских граждан. Наряду с широким освещением межэтнического мира и единства в стране отмечается существование «языка вражды», недобросовестных интерпретаций межэтнической ситуации в стране. На этом фоне проведенный контент-анализ социальных сетей показывает увеличение межэтнического дискурса в них», – говорится в документе.

Политолог Данияр Ашимбаев высказался по поводу следующих индикаторов развития:

уровень укрепления общественного согласия и общенационального единства к 2026 году должен быть — 80,9%;

уровень толерантности среди этносов Казахстана – 69,5%;

уровень социального самочувствия этносов Казахстана – 77,5%.

«И ведь кто-то их придумывает, эти показатели», – написал Ашимбаев.

Обсуждение проекта продлится до 13 июля.

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