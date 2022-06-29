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Трагедия в Техасе: число погибших в фуре мигрантов выросло до 51 человека
Предыстория: Тела 46 мигрантов найдены в грузовике в Техасе

CentralAsia (CA) -  Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии, сообщил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти на пресс-конференции, которое транслировало Milenio TV.

«Всего госпитализированы в различные медучреждения 13 человек... В основном состояние раненых тяжелое, с неврологической, почечной, печеночной недостаточностью и внутренними кровотечениями. Число погибших в настоящий момент — 51 человек», — уточнил Минутти.

Среди жертв этой трагедии по меньшей мере 27 человек — мексиканцы. В МИД латиноамериканской страны ранее заявили, что генеральная прокуратура республики примет участие в расследовании.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием жителей Центральной Америки и Мексики, происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на границе страны с США и внутри Штатов.

Напомним, что фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 46 погибших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера.

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