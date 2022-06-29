Редкие красные сурки попали в объектив фотоловушки в Гиссарском заповеднике Узбекистана (видео)

- Узбекистан, общество
- 11:56, 29 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Фотоловушка, установленная в Гиссарском государственном заповеднике Кашкадарьинской области, запечатлела уникальных красных сурков.
По сообщению пресс-службы Гиссарского государственного заповедника, одно из редких животных, красный сурок, попало в фотоловушку, установленную охраной заповедника.
Красный сурок (Marmota caudata) занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как редчайший вид.
Питаются эти животные обычно травами, чаще злаками, иногда червями, моллюсками, насекомыми. Зимой впадают в спячку, а весной выходят из нор. Обитают на горных склонах и в предгорьях на высотах от 1600 до 3500-4000 метров над уровнем моря.
Рыжий сурок встречается во всех частях Гиссарского государственного заповедника, Гилане, Мираки, Танхоздарье, Кизилсу.
По последним наблюдениям, численность этих животных на территории заповедника оценивается в 4240-4320 голов.
Красные сурки встречаются в альпийских экосистемах гор Тянь-Шаня, Памира, Гиндукуша и Кашмира, а также в двух районах Узбекистана, в Угамской, Пском-Чаткальской и Гиссарской горных системах.
Ранее фотоловушка, установленная в Гиссарском государственном заповеднике, в очередной раз запечатлела в объективе камеры уникального снежного барса.