Редкие красные сурки попали в объектив фотоловушки в Гиссарском заповеднике Узбекистана (видео)

Редкие красные сурки попали в объектив фотоловушки в Гиссарском заповеднике Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Фотоловушка, установленная в Гиссарском государственном заповеднике Кашкадарьинской области, запечатлела уникальных красных сурков.

По сообщению пресс-службы Гиссарского государственного заповедника, одно из редких животных, красный сурок, попало в фотоловушку, установленную охраной заповедника.

Красный сурок (Marmota caudata) занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как редчайший вид.

Питаются эти животные обычно травами, чаще злаками, иногда червями, моллюсками, насекомыми. Зимой впадают в спячку, а весной выходят из нор. Обитают на горных склонах и в предгорьях на высотах от 1600 до 3500-4000 метров над уровнем моря.

Рыжий сурок встречается во всех частях Гиссарского государственного заповедника, Гилане, Мираки, Танхоздарье, Кизилсу.

По последним наблюдениям, численность этих животных на территории заповедника оценивается в 4240-4320 голов.

Красные сурки встречаются в альпийских экосистемах гор Тянь-Шаня, Памира, Гиндукуша и Кашмира, а также в двух районах Узбекистана, в Угамской, Пском-Чаткальской и Гиссарской горных системах.

Ранее фотоловушка, установленная в Гиссарском государственном заповеднике, в очередной раз запечатлела в объективе камеры уникального снежного барса.